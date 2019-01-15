В Украине засекретили список попавших под санкции россиян: названа причина

Украина

В Украине засекретили список юридических и физических лиц из России, попавших в санкционный список. Ранее сообщалось, что 26 декабря 2018 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на своем заседании поддержал введение дополнительных санкций против России.

Как сообщает «Украинская правда», в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий сослались на то, что данная информация является служебной и разглашению не подлежит.

В связи с этим заместитель министра по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука объяснил, что в Законе «О доступе к публичной информации» есть ряд положений, которыми предусмотрено неразглашение определенной информации. «Это, в частности, информация, содержащаяся в документах субъектов властных полномочий, которые составляют внутриведомственную служебную корреспонденцию, докладные записки, рекомендации, если они связаны с разработкой направления деятельности учреждения или осуществлением контрольных, надзорных, правительственных функций органами государственной власти», — заявил он в эфире 112-Украина. Также, по его словам, не разглашается информация, если она собрана в процессе оперативно-розыскной контрразведывательной деятельности в сфере обороны страны, которая не отнесена к государственной тайне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», С 29 декабря 2018 ГОДА вступило в силу решение Совета Евросоюза о продлении санкций против России. Они продлены до 31 июля 2019 года.

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