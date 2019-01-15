Происшествия

Под Винницей попрощались с ветераном АТО (фото, видео)

Под Винницей на Винницких Хуторах похоронили бойца АТО Леонида Мищука, который умер 12 января.

С начала войны Мищук служил в 32 реактивном артиллерийском полку ВСУ на передовой.

Как считают родные ветерана АТО, смерть наступила из- за врачебной ошибки.

Как сообщает Vlasno.info, когда мужчина проходил ежегодное медицинское обследование в Винницком военном госпитале в декабре, у него обнаружили новообразование на печени.

«Чтобы исключить злокачественную опухоль из диагноза, был назначен МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. Отец обратился в районную больницу, откуда его направили в частную клинику. При прохождении процедуры МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием произошел анафилактический шок. Отец впал в кому. Говорят, это произошло из-за острой аллергической реакции на контраст «, — рассказала дочь Мищука Виктория Дзюба.

Из-за отсутствия доступа кислорода к головному мозгу произошла гипоксия коры головного мозга. Ишемия мозга привела к тяжелым последствиям.

У умершего остались 2 дочери и 3 внуков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 8 января, в больнице умер бывший боец 131-го отдельного разведывательного батальона Михаил Башаев, который пострадал от взрыва гранаты в жилом доме в Тернополе. 6 января в зоне проведения ООС на Донбассе умер военнослужащий отдельной 10-й горно-штурмовой бригады Юрий Тихонов, 1971 года рождения. У бойца внезапно остановилось сердце.

10 января от переохлаждения умер солдат Владимир Крупский, служивший в 72-й отдельной механизированной бригаде.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter