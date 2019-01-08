Общество

Врачам не удалось спасти ветерана АТО, пострадавшего при взрыве в Тернополе

Во вторник, 8 января, в больнице умер бывший боец 131-го отдельного разведывательного батальона Михаил Башаев, который пострадал от взрыва гранаты в жилом доме в Тернополе.

Напомним, 2 января в Тернополе в жилом доме на улице Макаренко взорвалась граната. Один человек погиб, еще двое госпитализированы. ЧП произошло в однокомнатной квартире на втором этаже, где компания мужчин отмечала Новый год. Четверо приятелей смотрели телевизор и распивали алкогольные напитки. В результате неосторожного обращения с боеприпасом одного из праздновавших прогремел взрыв.

«08.01 ночью перестало биться сердце ветерана УНСО, участника войны в Абхазии и на Донбассе Башаева Михаила („Шамиль“) от ранений полученных днями ранее после подрыва на гранате. Вечная память…» — говорится в сообщении УНА-УНСО Львов в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве гранаты на автозаправочной станции в селе Ксаверовка под Киевом , в результате которого пострадал работник АЗС. Также сообщалось о взрыве гранаты в жилом доме в Мариуполе, в результате которого погибли два человека.

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