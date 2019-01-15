- 18:14 «Мое солнышко»: в сети показали трогательное видео встречи пленных украинских моряков с мамами
- 18:10 Таиланд продлил льготный визовый режим для украинцев
- 18:02 Здесь идет жесткая битва, — победительница «Україна має талант» об участии в американском шоу
- 17:50 Украинцев предупредили о возможных перебоях в работе КПВВ «Майорское» на Донбассе
- 17:43 Ударил ногой в живот: в Днепре неадекватный мужчина напал на школьницу
- 17:39 Алла Пугачева едва не задохнулась во время съемки
- 17:27 Названо количество международных учений ВСУ в 2019 году
- 17:05 Под Винницей попрощались с ветераном АТО
- 17:05 В Мариуполе приспустили флаги в знак траура по мэру Гданьска
- 17:02 Чудом выжили: под Киевом авто сбило маму с ребенком (видео 18+)
Названо количество международных учений ВСУ в 2019 году
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2019 году примут участие в шести многонациональных учениях на территории Украины и 20 учениях за рубежом. Об этом этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян.
Крупнейшими военными учениями будут «Репид Трайдент», «Си Бриз», «Кленовая арка» и «Риверайн». Украинские военные будут проходить командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические упражнения.
По его словам планируется, что в 2019 учебном году в отечественных войсках состоится около 250 мероприятий оперативной подготовки. Запланировано и более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях.
Подолян отметил, что 2019 учебный год будет годом «индивидуальной подготовки», ведь самое важное и приоритетное — чтобы «каждый военнослужащий верил в себя и свое оружие, совершенно его знал и умел правильно применять».
Напомним, в прошлом году в декабре в связи с введением в 10 областях Украины военного положения в учебных центрах ВСУ прошли бригадные тактические учения резервистов.
В августе 2018 года прошли совместные командно-штабные учения Командования Военно-Морских Сил ВС Украины с другими военными формированиями и правоохранительными органами «Шторм — 2018».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные приняли участие в многонациональных военных учениях «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018). Всего в прошлом году в рамках международного сотрудничества на территории Украины прошло пять масштабных международных учений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 734 мм