Названо количество международных учений ВСУ в 2019 году

Украина

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2019 году примут участие в шести многонациональных учениях на территории Украины и 20 учениях за рубежом. Об этом этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян.

Крупнейшими военными учениями будут «Репид Трайдент», «Си Бриз», «Кленовая арка» и «Риверайн». Украинские военные будут проходить командно-штабные учения и тренировки, тактические учения, летно-тактические упражнения.

По его словам планируется, что в 2019 учебном году в отечественных войсках состоится около 250 мероприятий оперативной подготовки. Запланировано и более 200 мероприятий централизованной подготовки штабов бригад и подразделений в высших военных учебных заведениях.

Подолян отметил, что 2019 учебный год будет годом «индивидуальной подготовки», ведь самое важное и приоритетное — чтобы «каждый военнослужащий верил в себя и свое оружие, совершенно его знал и умел правильно применять».

Напомним, в прошлом году в декабре в связи с введением в 10 областях Украины военного положения в учебных центрах ВСУ прошли бригадные тактические учения резервистов.

В августе 2018 года прошли совместные командно-штабные учения Командования Военно-Морских Сил ВС Украины с другими военными формированиями и правоохранительными органами «Шторм — 2018».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские военные приняли участие в многонациональных военных учениях «Чистое небо-2018» (Clear Sky-2018). Всего в прошлом году в рамках международного сотрудничества на территории Украины прошло пять масштабных международных учений.

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