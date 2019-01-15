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Общество

Украинцев предупредили о возможных перебоях в работе КПВВ «Майорское» на Донбассе

17:50 15 января 2019   49
КПВВ «Майорское»
Инф. «ФАКТОВ»

С 16 по 24 января в КПВВ «Майорское» на линии разграничения на Донбассе возможны сбои в работе. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Напомним, в четверг, 10 января, в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» со стороны оккупированной территории Донецкой области в очереди на выезд скончались три человека.

По информации штаба, в эти даты со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС — Центральная № 1» и «Углегорская ТЭС — Макеевка».

Работы направлены на стабилизацию подачи электроэнергии в населенные пункты, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения.

В связи с этим, как сообщили в штабе, возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ «Майорское». Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных.

«Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнения перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка — Бахмут «в эти даты с 08:00 до 09:00», — говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пророссийские боевики продолжают направлять людей через линию разграничения в темное время суток, когда пункты пропуска уже прекращают свою работу. Тем самым боевики подвергают жизни мирного населения большим опасностям. Так называемые таможенники «ДНР» провоцируют граждан оставаться на ночевку в «серой зоне», создавая предпосылки к угрозе жизни и здоровью этих людей, которые вынуждены спасаться на контролируемой территории Украины.

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