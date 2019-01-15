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Происшествия

Кровавое ДТП с Зайцевой в Харькове: на допрос вызвали судмедэкспертов

18:50 15 января 2019   288
зайцева и дронов
Инф. «ФАКТОВ»

В деле о кровавом ДТП в Харькове решено допросить врачей, которые оценивали состояние подсудимой Елены Зайцевой. У стороны потерпевших накопилось слишком много вопросов к докторам-судмедэкспертам. Судья поддержал такую инициативу. Слушание дела продолжится 22 января.

Дело рассматривается в Киевском районном суде Харькова. На заседании 15 января адвокат потерпевших Лариса Матвеева предложила суду организовать допрос группы судмедэкспертов. Потерпевшие хотят знать, почему эксперты не смогли установить состояние Зайцевой на момент ДТП, по каким причинам не указали методы экспертизы и с какой целью привлекли к работе специалиста, не являющегося судмедэкспертом.

При этом судья отклонил ходатайство адвоката подсудимого Геннадия Дронова о допросе экспертов из Днепра, которые установили скорость движения автомобиля Зайцевой.

Напомним, суд получил заявление от Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, где специалисты признали: они не могут достоверно оценить состояние подсудимой Зайцевой на момент ДТП — была ли та в состоянии наркотического опьянения или под воздействием медицинских препаратов. Тот акт медицинского освидетельствования, который был составлен сразу после ДТП, защита Зайцевой называет не пригодным для суда доказательством.

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