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В Украине едкой карикатурой высмеяли "пивное" нововведение на почте России
Украинский карикатурист Андрей Петренко едкой карикатурой высмеял начало продажи в отделениях «Почты России» пива и слабоалкогольных напитков. В России начали реализовать такую продукцию в отделениях по всей стране, но с упором на сельские почты. Ранее художник отозвался карикатурой на заявление президента РФ Владимира Путина об «артиллерийском прошлом».
«Россияне, я вам пиво принес, только я вам его не отдам. Потому что у вас денег нет», — прокомментировал художник свою карикатуру, на которой изобразил почтальона Печкина из мультфильма о Простоквашино.
Российские власти, объясняя представление столь несвойственной почтовым отделениям услуги населению, заявляют, что таким образом реализуют людям качественную продукцию.
«Упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции», — цитирует «Медуза» пресс-секретаря «Почты России» Даниила Скидана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный карикатурист Сергей Елкин меткой карикатурой изобразил итог переговоров между президентами России Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...
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