- 18:26 Как Трамп впервые в истории США оставил американских военных без зарплаты
- 18:25 Сейчас вакцинировать от кори категорически нельзя: врач сделала важное разъяснение
- 18:18 Насиров подался в президенты: бывший главный фискал принес документы в ЦИК
- 18:04 Жену Монатика заподозрили в беременности: сеть озадачило фото
- 17:58 "Денег нет, но вы держитесь": на Донецк сбросили интересные листовки с Пушилиным
- 17:38 В центре Киева горит здание: идет эвакуация жителей соседних домов
- 17:32 Сдать ВНО можно будет только при наличии ID-паспорта: сделано важное разъяснение
- 17:29 Нападение на полицейского в Харькове: заказчик установлен, исполнитель задержан
- 17:16 В дешевом платье и дорогом пальто: Меган Маркл вышла в свет вся в кремовом
- 16:58 Хотя бы дают кипяток: родные Сущенко рассказали об условиях его содержания в колонии
"Денег нет, но вы держитесь": на Донецк сбросили интересные листовки с Пушилиным
Патриоты Украины потроллили главаря «ДНР» Дениса Пушилина, сбросив на Донецк провокационные листовки с его фото.
«Как говорится в России: „Денег нет, но вы держитесь!“ Всем хорошего настроения», — говорится в подписи к ним.
По словам пользователя, выложившего изображение в Facebook, инцидент имел место в Куйбышевском районе Донецка.
Утро началось с листовок
Листовки на снегу
Напомним, «глава республики» осчастливил жителей временной отменой комендантского часа, однако только в новогоднюю и рождественскую ночи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 3 м/с С
Давление: 740 мм