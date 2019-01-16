Украина

"Денег нет, но вы держитесь": на Донецк сбросили интересные листовки с Пушилиным

Патриоты Украины потроллили главаря «ДНР» Дениса Пушилина, сбросив на Донецк провокационные листовки с его фото.

«Как говорится в России: „Денег нет, но вы держитесь!“ Всем хорошего настроения», — говорится в подписи к ним.

По словам пользователя, выложившего изображение в Facebook, инцидент имел место в Куйбышевском районе Донецка.

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Напомним, «глава республики» осчастливил жителей временной отменой комендантского часа, однако только в новогоднюю и рождественскую ночи.

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