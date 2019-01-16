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Матери пленных украинских моряков обратились за помощью к международным организациям (видео)
Матери украинских моряков, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах, обратились к международным организациям с просьбой о помощи в освобождении военнопленных. Об этом в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Она отметила, что в брифинге вместе с представителями посольств различных стран приняли участие родители украинских военнопленных моряков.
По словам омбудсмена, на брифинге, который она провела вместе с адвокатом Николаем Полозовым, были представители Румынии, Норвегии, Нидерландов, Кипра, Австрии, Португалии, Болгарии, Люксембурга, Хорватии, Канады, Великобритании, США, Финляндии, Словении, Мальты, Греции, Швейцария, Дании, Литвы, Швеции, Эстонии, Представительства ЕС в РФ, Латвии, Чехии.
«Все родные, близкие обращаются к вам, к международным организациям, к тем, кто может как-нибудь помочь в освобождении наших ребят… Низкий вам поклон от всех матерей. Пожалуйста, помогите освободить наших ребят», — сказала мать капитана катера «Бердянск» Дениса Гриценко, Лариса Гриценко.
Напомним, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест 21 захваченному украинскому военному до 24 апреля. Остальные — Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока — остаются в СИЗО до 26 апреля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», московский суд решил игнорировать нормы Женевской конвенции об обращении с военопленными и не применять ее к украинским морякам.
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