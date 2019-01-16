Появились важные детали суда над пленными украинскими моряками в России

Украина

В Москве в суде по делу военнопленных украинских моряков окончательно прояснилась тактика российской стороны. Обвинители решили игнорировать существование Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, участники процесса не оставили незамеченным тот факт, что судьи в трех разных залах уходили обдумывать свои решения синхронно, точно так же синхронно возвращались и выносили одинаковые вердикты. Подробностями судебного заседания поделился адвокат Илья Новиков.

«Заседание было первым появлением украинских моряков на публике со дня их ареста… Среди публики были дипломаты из европейских посольств, они успели услышать только две вещи: что моряки требуют признавать их военнопленными, а не преступниками, и что следствие просит суд слушать дело без публики, хотя в материалах нет секретных документов. Сразу после этого заявления просьбу уважили, и зрителям велели удалиться», — рассказал адвокат.

По словам Новикова, российские прокуратура и суд решили до конца отстаивать тезис: «раз нет войны, то нет и военнопленных, это обычное уголовное дело». Прямые цитаты из Женевской конвенции и словарные толкования понятия «вооруженный конфликт» судей не убедили.

«У суда три цитаты — из конвенции, из словаря, и из капитана Шипицина (командира российского судна „Изумруд“, таранившего украинский буксир) никак не складывались в единое целое. Да, стреляли на поражение по приказу адмирала. Да, по украинским кораблям и морякам, но при чем тут вооруженный конфликт и Женевская конвенция? Ни при чем совершенно», — объяснил Новиков выбранную судом тактику.

Напомним, на заседании 15 января было принято решение по 20 украинским морякам. Всем им продлен арест до апреля 2019 года. На суде моряки еще раз напомнили о своем статусе военнопленных и отказались отвечать на любые вопросы, не касающиеся личных данных.

Заседания в отношении моряков Лисового, Беспальченко, Варимеза и Костышина назначены на 16 января.

Фото OgonWatch/Twitter

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