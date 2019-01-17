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Наука и технологии

По стопам Илона Маска: раскрыты детали по строительству в Украине собственного «Байконура»

10:40 17 января 2019   685
Космодром
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине продолжается работа над проектом по строительству космодрома, который реализует компания Space Logistics Ukraine.

Как сообщил один из инициаторов проекта, герой публикации «ФАКТОВ» Валентин Гаденов в своем Facebook, в настоящее время осуществляются расчеты по территориальной составляющей, после чего начнется стадия проектировки самого космодрома и получения всех разрешений от государственных органов.

По его словам, для реализации проекта потребуется даже изменение закона о предпринимательстве со снятием ограничений для частного бизнеса в космической отрасли, чтобы любой желающий гражданин мог присоединиться к постройке современной космической инфраструктуры.

«Илон Маск поменял мир и многие начинают следовать его примеру, предпочитая отдавать открытия достоянию публики. Я надеюсь, что мы постараемся пробить этот барьер бюрократии и старого мышления и здесь в Украине, так как только таким способом держава может стать значимой для планеты Земля и занять достойной место среди передовых стран», — сообщает космоблогер.

Напомним, по замыслу инициаторов проекта, его финансирование не потребует привлечения государственных инвестиций.

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