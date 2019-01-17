- 8:45 Автохамы в законе: в сети показали, как машина полиции перекрыла проход по тротуару в Киеве
- 8:15 Рейтинг Путина обвалился до исторического минимума: в России заговорили об угрозе новой войны
- 8:09 Полиция задержала мужчину, который избил учителя физкультуры на глазах учеников киевского лицея
- 7:48 Умерла самая очаровательная в мире собака
- 7:45 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женскую эстафету в Рупольдинге
- 7:35 Крещение-2019: где в Киеве можно будет нырнуть в прорубь (карта)
- 7:29 Facebook создает новый "смешной" раздел, чтобы завлечь подростков
- 6:39 18-летняя Ястремская уступила на Australian Open бывшей первой ракетке мира
- 6:32 На российских условиях? Горбулин упрекнул сторонников быстрого окончания войны на Донбассе
- 6:17 Иордан или Крещение: добрые поздравления и красивые открытки
По стопам Илона Маска: раскрыты детали по строительству в Украине собственного «Байконура»
В Украине продолжается работа над проектом по строительству космодрома, который реализует компания Space Logistics Ukraine.
Как сообщил один из инициаторов проекта, герой публикации «ФАКТОВ» Валентин Гаденов в своем Facebook, в настоящее время осуществляются расчеты по территориальной составляющей, после чего начнется стадия проектировки самого космодрома и получения всех разрешений от государственных органов.
По его словам, для реализации проекта потребуется даже изменение закона о предпринимательстве со снятием ограничений для частного бизнеса в космической отрасли, чтобы любой желающий гражданин мог присоединиться к постройке современной космической инфраструктуры.
«Илон Маск поменял мир и многие начинают следовать его примеру, предпочитая отдавать открытия достоянию публики. Я надеюсь, что мы постараемся пробить этот барьер бюрократии и старого мышления и здесь в Украине, так как только таким способом держава может стать значимой для планеты Земля и занять достойной место среди передовых стран», — сообщает космоблогер.
Напомним, по замыслу инициаторов проекта, его финансирование не потребует привлечения государственных инвестиций.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.
Ветер: 3 м/с С
Давление: 747 мм