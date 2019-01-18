«Появилось ощущение легкости»: в Киеве женщине удалили опухоль весом 31 килограмм

Здоровье

Особый случай

Врачи утверждают, что это самое большое новообразование, от которого в Украине удалось избавить пациентку. Сейчас, через полтора года после вмешательства, 52-летняя Татьяна из Борисполя полностью восстановилась

О своей проблеме Татьяна знала давно — небольшое образование в брюшной полости у нее выявили почти десять лет назад. Но поначалу была надежда, что без операции можно обойтись, затем надо было решать разные семейные вопросы — лечить мужа, ставить на ноги дочку, которая только окончила школу.

— Теперь понимаю, что на себя годами не обращала внимания, а живот рос, и когда это стало очень заметно, уже просто боялась идти к врачам, — вспоминает Татьяна. — Правда, было несколько неудачных попыток проконсультироваться в столичных медучреждениях. Но довериться специалистам, которые не давали никаких положительных прогнозов, я не решилась. Между тем выносить сочувственные взгляды знакомых становилось все труднее. При встрече в них читался вопрос: «Ты еще жива?» Чувствовалось, что на мне поставили крест. С работы заведующей детским садом пришлось уйти. По природе я худощавая — тонкие руки, ноги. А живот ужасно выпирал. Старалась скрыть его под просторной одеждой, покупала «балахоны», но получалось плохо. Вот тогда дочка буквально взяла меня за руку и отвела в Клинику Спиженко. Там после обследования сразу назначили операцию. Замечательный доктор — Лина Николаевна Гирагосова — убедила, что мне можно помочь, но делать это надо срочно.

— В своей практике я не встречала пациенток с такими гигантскими опухолями, — говорит онкогинеколог Центра хирургии Клиники Спиженко Лина Гирагосова. — Но откладывать операцию Татьяне было невозможно. Опухоль составляла треть веса ее тела! Она давила на соседние органы, мешала их работе. Создавалась угрожающая жизни ситуация. К счастью, операция (которая длилась лишь полтора часа) прошла хорошо. Мы убрали опухоль весом 31 килограмм! По моим сведениям, это самое большое новообразование, от которого в Украине удалось избавить пациентку. Коллективу нашей клиники есть чем гордиться.

Когда Татьяна очнулась после операции, она не поверила своим глазам: огромный живот исчез.

— Я ведь привыкла видеть перед собой гору, а ее не стало, — вспоминает Татьяна. — Лежит худенькое стройное тело… И это действительно я.

— А как вы себя чувствовали?

— Видимо, организм был потрясен изменениями. Кружилась голова, но появилось ощущение легкости. Через пару дней, когда окончательно пришла в себя, поняла, как это замечательно — опять стать самой собой.

— Когда вам разрешили подняться?

— На пятый день. А еще через два дня выписали домой.

— Были какие-то ограничения в питании, образе жизни?

— Не было необходимости соблюдать диету. Просто в последние годы я могла есть только очень маленькими порциями. Из-за того, что опухоль подпирала желудок, еды в него помещалось мало. Пила тоже понемногу. Мочевой пузырь был сдавлен. А после операции все органы стали на свое место, появился аппетит. Вернулась радость жизни. Меня предупредили, что надо носить поддерживающий бандаж, пока не сформируется мышечный каркас. Когда иссекли растянутую ткань, мышц почти не осталось.

— Вам можно делать зарядку?

— Упражнения для пресса пока не делаю. Хотя живот уже стал достаточно упругим и выглядит отлично. Пластическую операцию врачи выполнили очень хорошо. Даже швы снимать не пришлось — разрез (он огромный, от груди до низа живота) зашили рассасывающимися нитками, применив косметический шов. Зарядку делаю самую простую — приседания, наклоны. А так как живу в частном доме, физических нагрузок хватает. Они, конечно, щадящие. Например, больше шести килограммов не поднимаю.

— Вы вернулись на работу?

— Я работаю в детском саду. Но еще увлеклась нетрадиционной медициной. Хочется помогать тем, кто стремится сохранить или восстановить здоровье. Очень благодарна врачам, вернувшим мне нормальное качество жизни, и семье, трепетно заботившейся обо мне: мужу, дочке, зятю. Когда я решилась на операцию, внуку шел восьмой месяц. Желание носить его на руках, обнимать, целовать стало мощной мотивацией, главной мечтой. И она сбылась! Сейчас малышу почти два с половиной года, и я могу сказать, что очень горжусь статусом бабушки и тем, что могу нормально справляться с «бабушкинскими» обязанностями.

*"До операции я фотографировалась очень редко и пыталась стать так, чтобы огромный живот не был виден, — говорит Татьяна. — Это одна из сохранившихся фотографий, напоминающая о том, что со мной было. Через неделю после вмешательства я вышла из клиники счастливая, с плоским животом: все лишние ткани врачи убрали — сделали пластическую операцию. Я почувствовала себя красавицей"

Вспоминая историю с Татьяной, онкогинеколог Лина Гирагосова не перестает удивляться тому, как в считаные дни изменилась пациентка.

— В своем телефоне я храню фотографии, сделанные перед самой операцией, — говорит Лина Николаевна. — Кажется, как будто на животе у женщины лежит огромный шар. Кожа истончена, через нее просвечивается весь венозный рисунок. Мы очень волновались, готовясь к операции. Чтобы решиться удалить такое образование, надо было тщательно подготовиться. Собрали консилиум. Анестезиологи подтвердили: операцию делать нужно, однако необходимо иметь запас препаратов крови, ведь не исключено, что кровопотеря будет большой и объем крови придется восполнять. Боялись перераспределения кровотока и образования тромбов. Тогда осложнением могла стать тромбоэмболия, при которой сгусток крови перекрыл бы легочную артерию. Но всего этого удалось избежать в первую очередь благодаря слаженным действиям команды — операционной бригады, в которой все понимают друг друга без слов.

— Вы убирали образование все сразу или по частям?

— Это была гигантская опухоль, которая состояла из нескольких камер. Одни заполняла жидкость, другие — желеподобная и солидная ткань. Все покрывала огромная оболочка. Поэтапно опухоль извлекли из брюшной полости. Технически это было непросто. Опустилась диафрагма, органы — печень, почки, желудок, мочевой пузырь — стали на место, кишечник занял нормальное положение. Казалось, он нам благодарен…



* «Такие врачи, как онкогинеколог Лина Гирагосова и заведующий отделением хирургии Максим Сильвестров, многим вернули здоровье и надежды на будущее», — говорит Татьяна

— Лишнюю кожу живота вы сразу убрали?

— Да. Иссекли часть передней брюшной стенки со всеми структурами. Получился обычный плоский живот. После операции все, кто в ней участвовал, ощутили восторг, радость победы. Но еще больше мы обрадовались, когда выяснилось, что опухоль доброкачественная. Поначалу в этом были сомнения. Когда решаешься на столь сложное вмешательство, должен быть уверен в себе и в коллегах, в том, что хватит профессионализма, опыта, а в нашем случае — еще и технических возможностей. Ведь в клинике отличная диагностическая база, новейшее оборудование. Оперблоки открыты в 2014 году и хорошо оснащены. А так как клиника объединяет онкологические центры всех направлений, то до или после хирургического вмешательства пациент может получить помощь в отделении лучевой терапии, химиотерапии, ему могут предложить вмешательство с помощью кибер-ножа. Такой комплекс позволяет добиться результатов в лечении злокачественных образований.

Через некоторое время после операции, которую мы сделали Татьяне, обратилась пациентка, у которой опухоль весила меньше — 20 килограммов, но была злокачественной. Мы прооперировали и ее. Только один вопрос в подобных случаях остается без ответа: как можно так себя не любить, бояться врачей, чтобы обращаться уже в критическом состоянии? Жизнь ведь у каждого одна…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сингапуре медики удалили 53-летней женщине гигантскую 28-килограммовую опухоль матки, а в Китае пациенту удалили новообразование весом 15 кг, которое он игнорировал почти полвека. А вот от опухоли рекордного веса — 34 килограмма — избавили больную хирурги в Коста-Рике.

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