- 21:24 В Польше прощаются с убитым мэром Гданьска Адамовичем
- 21:08 Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" впервые снялась в откровенной фотосессии
- 20:28 Грипп шагает по Украине: на карантин ушли школы Ровенской области
- 20:14 Полицейский, которого чуть не убили в Харькове, расследовал покушение на "Сармата", — Аброськин
- 19:54 В "Нафтогазе" подсчитали, как навредил Украине газовый контракт 2009 года
- 19:51 Россия не выполнила еще одно требование ЕСПЧ по узникам Кремля
- 19:43 Свитолина записала забавное видео с темнокожим бойфрендом
- 19:26 Крупная автомобильная авария в Киеве: первые фото в места ЧП
- 19:12 Тюремный скандал в Киеве: руководство Лукьяновского СИЗО попало под следствие
- 18:54 Розенко объяснил, где украинцы смогут "обналичить" субсидии
Известного миллионера официально выдвинули на пост президента Украины
В пятницу, 18 января, кандидатом на пост президента Украины был выдвинут бывший губернатор Донецкой области, а ныне лидер партии «Основа» Сергей Тарута. Выдвижение состоялось на съезде партии, о чем в Facebook сообщила пресс-служба политсилы.
«Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергей Тарута сможет стать действительно гарантом успеха Украины. У нашего кандидата есть безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собранна надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни он подаст все необходимые документы для официальной регистрации в ЦИК.
Сергей Алексеевич Тарута родился 23 июля 1955 года в селе Виноградное (Мариуполь) Донецкой области — украинский предприниматель, совладелец корпорации «ИСД», президент ФК «Металлург» (Донецк), народный депутат Украины.
Окончил механико-металлургический факультет Ждановского металлургического института по специальности инженер-механик. Вторая специальность — менеджер внешнеэкономической деятельности
В феврале 2008 года с состоянием $ 2,65 млрд Тарута занял 8 место в ТОП-130 богатейших граждан Украины журнала «Фокус». По оценкам «Форбс», в 2013-м году его состояние составило $ 597 млн.
В начале «русской весны» — в марте 2014 года Сергей Тарута был назначен на должность губернатора Донецкой области, на которой проработал несколько месяцев, уйдя в политику.
Как писали «ФАКТЫ», 4 января ЦИК на своем заседании зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины. Им стал экс-министр экологии Игорь Шевченко, беспартийный самовыдвиженец, который первым, 31 декабря, подал документы на регистрацию.
На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты 10 человек.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 4 м/с 3
Давление: 743 мм