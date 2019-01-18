Известного миллионера официально выдвинули на пост президента Украины

Политика

В пятницу, 18 января, кандидатом на пост президента Украины был выдвинут бывший губернатор Донецкой области, а ныне лидер партии «Основа» Сергей Тарута. Выдвижение состоялось на съезде партии, о чем в Facebook сообщила пресс-служба политсилы.

«Партия уверена в том, что именно наш лидер Сергей Тарута сможет стать действительно гарантом успеха Украины. У нашего кандидата есть безупречная деловая репутация, опыт управленца и антикризисного менеджера, собранна надежная команда людей дела, разработана четкая стратегия достижения мира и развития экономики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни он подаст все необходимые документы для официальной регистрации в ЦИК.

Сергей Алексеевич Тарута родился 23 июля 1955 года в селе Виноградное (Мариуполь) Донецкой области — украинский предприниматель, совладелец корпорации «ИСД», президент ФК «Металлург» (Донецк), народный депутат Украины.

Окончил механико-металлургический факультет Ждановского металлургического института по специальности инженер-механик. Вторая специальность — менеджер внешнеэкономической деятельности

В феврале 2008 года с состоянием $ 2,65 млрд Тарута занял 8 место в ТОП-130 богатейших граждан Украины журнала «Фокус». По оценкам «Форбс», в 2013-м году его состояние составило $ 597 млн.

В начале «русской весны» — в марте 2014 года Сергей Тарута был назначен на должность губернатора Донецкой области, на которой проработал несколько месяцев, уйдя в политику.

Как писали «ФАКТЫ», 4 января ЦИК на своем заседании зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины. Им стал экс-министр экологии Игорь Шевченко, беспартийный самовыдвиженец, который первым, 31 декабря, подал документы на регистрацию.

На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты 10 человек.

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