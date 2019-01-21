Супрун посоветовала вместо черной икры есть красную

Здоровье

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун назвала мифом мнение об исключительной пользе черной икры для здоровья человека. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, деликатес является реальной угрозой исчезновения некоторых видов рыб.

«В отношении черной икры стоит помнить важную вещь — это продукт, получаемый из очень редких осетровых рыб, которые сейчас находятся на грани исчезновения. По просьбе WWF в Украине рассказываем об этом более подробно. Вылов осетровых запрещен во всех странах Причерноморья. В Украине также все виды осетровых — стерлядь, белуга, русский осетр и другие — занесены в Красную книгу. Главной угрозой для осетров является браконьерский вылов этой рыбы, главным образом из-за их икры», — написала Супрун.

Она также заявила, что большинство полезных свойств черной икры также присущи лососевым породам рыб и красной икре. Так, икра лососевых рыб (красная икра), а также икра минтая имеют схожее содержание белков и незаменимых аминокислот. По содержанию железа и фосфора красная икра почти не уступает черной, а по содержанию кальция и магния даже превосходит, подчеркнула глава Минздрава.

Супрун отметила, что мясо тунца, а также печень животного происхождения содержит гораздо больше витамина А.

«Если вы не можете отказаться от этого продукта, то выбирать стоит икру проверенных производителей, с соответствующей маркировкой на упаковке. Ведь есть места для разведения осетровых, где их выращивают специально», — написала Супрун.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Супрун включилась в развенчание мифов, появившихся после вступления в силу новых законов о борьбе с домашним и сексуальным насилием. В качестве примера того, как может выглядеть согласие на интимные отношения, и.о. министра привела видеоролик «Просто, как чай».

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