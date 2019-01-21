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Под Одессой корью заболели более 40 детей
Вспышка кори зафиксирована в селе Шевченково Килийского района, на юге Одесской области. С понедельника, 21 января, введен карантин в учебных заведениях. Как сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, по состоянию на утро понедельника в данном населенном пункте официально подтвержден диагноз уже у 40 детей.
«Количество детей, заболевших корью в Шевченково, достигло 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений в том, что диагноз будет подтвержден», — отметил Бойченко. Он подчеркивает, что вспышка кори в селе — следствие безответственности родителей, которые игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.
Отмечается, что у многих из заболевших не было соответствующих прививок. По словам местных жителей, в частности учителей, это дети, родители которых написали отказ от вакцинации по религиозным убеждениям.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине зафиксирована вторая смерть от кори с начала года. При этом врачи предупреждают, что вирус кори может проникнуть в квартиру через вентиляцию и даже замочную скважину.
Почему не помогают прививки, читайте в материале «ФАКТОВ» «Фальшивая вакцинация: почему в Украине умирают от кори привитые дети».
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