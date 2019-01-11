Сколько стоит политическая реклама на украинском ТВ: опубликована инфографика

Политика

В Украине полным ходом идет президентская кампания. Кандидаты на пост президента Украины будут вести агитацию, в том числе, и в эфире телевизионных каналов. Как сообщает движение «Чесно», украинские медиа-ресурсы сформировали накануне президентских выборов расценки на политическую рекламу.

Дороже всего придется заплатить за вечерний прайм-тайм, меньше — за эфир после полуночи.

Самую дорогую рекламу имеют каналы с высокими рейтингами. Сообщается, что по данным исследования телевизионной аудитории за третий квартал 2018 года, это — ТРК «Украина», канал «1 + 1» и «Интер».

Наиболее высокие расценки на политическую рекламу у ТРК «Украина» Рината Ахметова.

Секунда политрекламы на этом ресурсе с 18:00 до 19:00 стоит 5658 гривен. А в 5:00 утра стоимость секунды эфира составляет всего 366 гривен.

На телеканале «Интер» Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина секунда эфира с 19:00 до 20:00 будет стоить кандидату 2715 гривен. Самая дешевая реклама на этом канале — между 6:00 и 7:00 утра: за секунду эфира придется заплатить 370 гривен, а за ролик на 30 секунд — более 11 тысяч гривен.

Третье место по стоимости политической рекламы занимает телеканал «СТБ» медиахолдинга Виктора Пинчука StarLightMedia.

Самое дорогое эфирное время — в воскресенье с 20:00 до 22:00, когда секунда рекламного времени стоит 2400 гривен. А вот с часа ночи до шести утра на «СТБ» время стоит только 1,20 грн за секунду. Такие же расценки на ночной эфир имеет и телеканал ICTV. Прайм-тайм там будет стоить 1478 грн в секунду.

Телеканал «1 + 1» Игоря Коломойского секунду эфира с 20:00 до 23:00 оценил в 1050 гривен. Самое дешевое время — с 23:00 до двух часов ночи, когда секунда стоит 320 гривен.

Прайм-тайм общественного телеканала «UA: Первый» обойдется кандидатам в 70 гривен за секунду. Ночью — 12 гривен, то есть 360 гривен за один 30-секундный ролик.

Отмечается, что по сравнению с выборами 2014 года, стоимость политической рекламы на телеканалах выросла примерно на 35−40%.

Законом запрещено использовать государственные средства на деятельность, связанную с выборами, поэтому партии должны привлекать на эти цели частные вложения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пятницу, 11 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах, которые состоятся 31 марта — экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко, нардепа Сергея Каплина, экс-министра экологии Игоря Шевченко, мэра Левова Андрея Садового, председателя «Аграрной партии» Виталия Скоцика .

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