В Ровно наказали хулигана, пробежавшего по авто патрульных (видео)

Происшествия

Парня, который пробежался по автомобилю полицейских в Ровно, привлекут к ответственности. Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту хулиганства.

Напомним, 20-летний житель села Гоща пробежался по крыше патрульного автомобиля, выложив видео в своем Instagram. «Подвиг» фиксировался на видео и самим парнем, и его другом, стоявшим через дорогу.

«Запустив своеобразный „Challenge“, молодой человек пробежал по служебному автомобилю патрульной полиции. Исполнитель снял все на видео и разместил в сети Интернет, призывая других к продолжению подражания хулиганских действий», — говорится в сообщении.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 296 Уголовного Кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Хулиган рассказал журналистам, что сам сдался в полицию. Говорит, не хотел, чтобы его разыскивали. Свой поступок он объяснил желанием получить популярность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумах полицейские вычислили хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. А во Львове полиция нашла подростков, выбросивших кота из многоэтажки и снявших это на видео.

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