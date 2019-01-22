В селе под Одессой резко увеличилось количество детей, заболевших корью

Здоровье

Численность детей, заболевших корью в селе Шевченково Килийского района Одесской области, у которых этот диагноз подтвержден, достигло уже 58. Еще у 10 ребятишек диагноз уточняется.

«За последние сутки мы двоих детей (девять месяцев и три года) госпитализировали в инфекционное отделение районной больницы, — говорит заместитель начальника департамента здравоохранения Одесской областной администрации Оксана Рокунец-Сорочан. — Все эти дети находятся под постоянным медицинским наблюдением: стационары развернуты на дому. Больные изолированы и не контактируют с другими детьми. Угрозы распространения болезни для близлежащих населенных пунктов на данный момент нет. В селе установлен карантин на 17 дней, школы и детсады закрыты».

Рокунец-Сорочан еще раз подчеркнула, что родители отказываются от вакцинации детей по религиозным убеждениям. Также не хотят, чтобы заболевших госпитализировали.

«Медики мониторят ситуацию, каждые два часа выхолят на связь со специалистами областного центра, — уточнила чиновница. — Если мы видим, что состояние детей переходит из легкой в среднюю степень тяжести, мы убеждаем их родителей в необходимости госпитализации».

Так, в инфекционную больницу Одессы привезли еще двоих детей из Шевченково — семи и девяти лет. Отмечается, что у двоих из четырех госпитализированных состояние тяжелое. Есть подозрение на корьевую пневмонию.

По данным главы Килийской территориальной общины Павла Бойченко, еще один случай кори у ребенка зафиксирован уже непосредственно в районном центе — в городе Килия.

«С учетом этого карантин введен на всей территории Килийской общины», — дополняет Бойченко.

По словам Оксаны Рокунец-Сорочан, в Одесской области за последнюю неделю отмечен рост заболеваемости на корью на 57 процентов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине от осложнений после кори умирают люди. Так, в Житомирской области умер 49-летний мужчина, который ни разу не был привит от болезни.

А в Винницкой области в одной из воинских частей зафиксировали вспышку кори. По официальным данным, больных уже более 20-ти.



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