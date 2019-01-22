«Английский язык я учила самостоятельно»: как незрячая украинка поступила в престижный вуз в США

Житейские истории

История этой девушки удивительна. Потеряв зрение в двухлетнем возрасте, Ирина Билогорка не просто живет полноценной и активной жизнью, но еще и добивается гораздо больших успехов, чем многие люди, у которых нет проблем со зрением. Ира много путешествует, (обходясь при этом без сопровождающих!), занимается сальсой, плаванием и моделингом, играет на гитаре и фортепиано. Но самым потрясающим ее достижением стало то, что девушка выучила английский язык безо всяких курсов и педагогов, выиграла по программе обмена студентами «Flex» обучение в американском колледже и бесплатное проживание в течение года в американской семье. После окончания колледжа она поступила сразу в несколько зарубежных вузов, в том числе Ка-Фоскари в Венеции. Однако свой выбор остановила на Америке. Теперь Ирина — студентка университета Minerva в США, а также — организатор благотворительных форумов и тренингов для украинских абитуриентов, которые хотят учиться за границей.

— Я никогда не воспринимала отсутствие зрения как преграду для того, чтобы жить интересной и активной жизнью, — рассказывает Ирина Билогорка. — Просто человеку с ограниченными возможностями нужно работать в три раза больше, чтобы добиться успеха. Но ничего невозможного нет — главное определиться, чего мы сами хотим. Я десять лет училась во львовской школе-интернате для детей с проблемами зрения. Образование там было неплохое, но в какой-то момент я поняла, что для меня там мало возможностей и перспектив. Решила уйти и попробовать что-то новое. Семья поддержала — меня всегда поддерживают, даже когда я «замахиваюсь» на что-то совершенно невероятное. Так, например, было, когда я решила подать заявку на «Flex». Это программа обмена студентов, которая создана Бюро по делам образования и культуры Госдепартамента США, а администрируется в Украине Американскими советами по международному образованию при поддержке Министерства образования Украины. Ее цель — дать возможность талантливой украинской молодежи учиться в американской школе и на протяжении одного года жить в американской семье, то есть полностью погрузиться в языковую среду. Причем все это — бесплатно. Главное было — пройти отбор.

— Как вы узнали о программе «Flex»?

- Мне рассказала о ней моя младшая сестра Оля — в 2016 году она решила принять в этой программе участие. Я сказала, что тоже хотела бы попробовать. Мы, правда, думали, что пройдет только она — Оля училась в английской спецшколе, а я изучала английский язык самостоятельно, по видеоурокам на Youtube и программе «Полиглот» Дмитрия Петрова. А разговорный английский подтягивала, общаясь с волонтерами Корпуса мира.

Отбор на «Flex» проходил в три этапа, я сдавала тесты на языке Брайля. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что я вышла в финал, а моя сестра — нет! Кстати, на следующий год Оля снова приняла участие в этой программе и на этот раз победила. Но тогда, в 2016 году, моей радости не было предела. Я отправилась в Иллинойс в школу El Paso.

— Какими были ваши первые впечатления от Америки?

— Это моя первая серьезная поездка за границу. Я, конечно, была очень взволнована. Масса впечатлений, новые люди, окружение. Жила в семье, которая, кроме меня, приняла девочку из Индонезии. Мы подружились. Потом, правда, так сложилось, что пришлось переехать в другую семью. Но я не пожалела: мои новые «host-parents» (гостевые родители. — Авт.) были молодые, у них трое детей, они много раз бывали в Украине. Особенно мне нравилось, что эта семья очень активно проводит свое свободное время, занимается волонтерством, организовывает какие-то встречи, поездки. С ними было очень интересно.

— Говорят, через пару месяцев проживания в новой стране первоначальное очарование проходит.

- Да, у меня тоже было несколько не самых приятных открытий. Первое — приезжая в новую школу, думаешь, что ты здесь новенький, поэтому будешь интересен другим людям и быстро «обрастешь» друзьями. Но выясняется, что новеньких тут все время много, и нужно очень постараться, чтобы у тебя появились настоящие друзья. Да, американцы позитивные люди, они никогда не жалуются, всегда ведут себя дружелюбно. Но при этом эта дружба поверхностная, ни о чем. Ты не знаешь, что у человека внутри, и сам не можешь поделиться своими переживаниями.

Мне повезло, что моя школа находилась на границе с Мексикой — мексиканцы более открытые. С ними проще поговорить по душам. Именно друг-мексиканец успокоил меня насчет второго разочарования — языка. В Америке вдруг выяснилось, что мой английский, который в Украине я считала прекрасным, не так уж идеален. Поначалу я не успевала за темпом разговора людей, не улавливала нюансов, не понимала сленга. Также выяснилось, что у меня сильный акцент. Я начала комплексовать. Но мой друг заверил: тут все приезжие говорят с акцентом, стесняться этого не стоит. Если окружающие понимают меня, а я их, значит, все в порядке. Я успокоилась и смогла быстро адаптироваться. Спустя три месяца жизни в условиях, когда вокруг нет никого украино- или русскоговорящего, волей-неволей начинаешь думать по-английски, мозг привыкает, и ты уже начинаешь говорить свободно.

Что еще из минусов? В небольших городках плохо развит транспорт, иногда, чтобы добраться куда-то, нужно просить о помощи других людей. Но вообще-то, позитивные впечатления от Америки у меня все-таки превалировали. Меня, например, удивило, насколько меньше времени люди там тратят на приготовление еды. Они лучше быстренько поджарят полуфабрикаты, закажут еду на дом или сходят в ресторан, а свободное время проведут с семьей. Там потрясающий досуг, в том числе у школьников: футбол, осенние балы, посиделки у костра и запекание на огне маршмеллоу. Это так уютно и так здорово!



* Чтобы поступить в университет Minerva, абитуриенту важно не только показать отменные знания, но и иметь волонтерский опыт у себя на родине

— Расскажите об обучении в школе.

- Мы могли выбирать предметы, которые нам интересны. Я выбрала те, которых не было у меня в Украине — например, самый сложный уровень английского языка, космологию. Потом поняла, что допустила ошибку, пренебрегая обычными уроками. Ведь в США занятия, даже по тем темам, что я уже проходила дома, на гораздо более высоком уровне.

Занятия длились с 9 утра до 4 часов вечера, потом был ужин и свободное время. В будни мы делали домашние задания, а в выходные — отправлялись путешествовать с друзьями или нашими host-parents.

— Насколько я знаю, американская семья целый год предоставляет вам кров и питание, не получая за это ни копейки — ни от вас, ни от организаторов программы «Flex». Зачем им все это?

— Да, для нас это действительно выглядит странно: столько хлопот — и никакой выгоды. Но когда живешь в США, начинаешь переоценивать мотивацию поступков людей. Им хочется сделать хорошее дело, важно научить этому детей, дать им возможность общаться с людьми из других стран, а нам — погрузиться в американскую атмосферу. Прожив там год, я уже и сама принимала в гости девочек из Китая. Пока находилась в США, не обращала внимание, насколько сильно у меня изменилось мышление. Заметила это только в Украине. Я стала намного шире смотреть на вещи, осознавать, что каждый человек имеет право выбора и мнения. Например, в Украине студенты, чтобы получить хорошую оценку, заучивают слова преподавателя. Американские так никогда не делают. Им важно понять, осмыслить, а если они не согласны — запросто об этом говорят, и это норма. Америка учит людей критически мыслить и воспринимать людей такими, какие они есть.

— В том числе людей с ограниченными возможностями.

— Это точно. В Украине де-юре есть инклюзия, но де-факто ни преподаватели в учебных заведениях, ни сверстники, ни просто люди на улицах совершенно не знают, как себя вести по отношению к таким, как я. Я год проучилась в Тернопольском правовом колледже. Сидя на лекциях, конспектировала материал на ноутбуке. И один из преподавателей все это время был мной недоволен, поскольку думал, что я просто нагло открываю компьютер и занимаюсь посторонними делами. Другие преподаватели просто не знали, что со мной делать, как меня учить, как проверять. За каждым приходилось ходить, просить, объяснять. В Америке это все четко организовано, структурировано, никаких проблем не возникает. Конечно, и транспорт, и подъезды домов адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Там удобно. И что самое важное — тебя не воспринимают как инвалида. С другой стороны, университет Minerva, где я сейчас учусь, обязал меня ходить с тростью — раньше я этого не делала. Я подчинилась, хотя и неохотно, потому что считаю данное требование дискриминацией.



* «Я никогда не воспринимала отсутствие зрения как преграду для того, чтобы жить интересной и активной жизнью», — говорит Ирина Билогорка

— После года обучения в американской школе вы поступили сразу в несколько зарубежных вузов, но остановили свой выбор на университете Minerva. Сложно было поступать?

- В большинстве иностранных учебных заведений подобная процедура: подаешь аппликацию, сертификат экзаменов TOEFL или IELTS, подтверждающий уровень английского, рекомендательные письма, пишешь мотивационное письмо на тему, почему хочешь учиться именно в этом вузе. Я действительно прошла сразу в несколько университетов, но финансово не потянула бы там обучение — в той же Италии один год стоит 20 тысяч евро. В Minerva, правда, еще дороже — 30 тысяч долларов в год, но разница в том, что там процедура поступления — Need blind, то есть прием вслепую, когда у студента не проверяют его платежеспособность. Если он прошел по конкурсу (а конкурс огромный), но не в состоянии платить, университет предоставляет очень существенную финансовую помощь. И студенческий кредит, и скидки на обучение, и траты на карманные расходы. В результате сумма сокращается раз в шесть! То есть фактически я заплатила за год 5 тысяч долларов, и это с учетом нужных книг, компьютера и т. д. В следующем году будет еще дешевле.

Minerva — относительно новый университет, совершенно необычный. Процедура поступления тут отличается от остальных вузов: экзамены на креативность, знание математики и английского языка сдаешь прямо у них. Еще важно иметь волонтерский опыт у себя на родине. Но просто написать «помогаю детскому дому» не получится: университет обязательно перезвонит туда и проверит. Все обучение в Minerva — семинары, контрольные работы, лекцию — проводятся онлайн. К каждому уроку мы получаем материалы заранее и тщательно готовимся. Времени это занимает очень много — как полноценный рабочий день. Три раза в год студенты сдают практические работы. Я сейчас изучаю генно-модифицированные продукты, влияние СМИ на понимание людьми рисков и преимуществ восприятия организмом ГМО.

— Чем вы занимаетесь в свободное от учебы время?

— Сальсой. Благотворительностью. Я организовала в Украине несколько масштабных проектов. Например, благотворительные образовательные конференции. Выпускники «Flex» делились с абитуриентами своим опытом, а собранные деньги мы передавали на благотворительные цели. Кроме того, я прошла в Модель Европейского Союза (это симуляция процесса принятия европейского законодательства для всех, кто хочет понять, как данная структура действует) как модель ООН. Интересно будет поучаствовать там, разобраться в тонкостях их работы. Еще ко мне обращается много студентов и абитуриентов, которые тоже хотели бы учиться за рубежом, но не знают, с чего начать и как преодолевать препятствия. Я консультирую, помогаю.

Еще я планирую создать свой бизнес, который будет приносить не только мне деньги, но и пользу обществу. У нас воспринимают фразу о «борьбе за права человека» как фигуру речи, как нечто, само собой разумеющееся и соблюдающееся всегда и везде. Это пока не так. Я хотела бы после окончания учебы вернуться в Украину и повлиять на эту ситуацию. Единственно, что может помешать — если не хватит денег закончить обучение.

P. S. Тем, кто хочет помочь Ирине Билогорке собрать деньги на продолжение обучения, сообщаем номер ее карточки: 4 731 219 110 186 990

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