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Под Одессой стремительно растет количество заболевших корью детей
В Килийской объединенной территориальной общине Одесской области количество заболевших корью детей возросло до 71. Об этом сообщил глава общины Павел Бойченко. По его словам, в общей сложности на данной территории диагноз «корь» подтвержден у 71 ребенка. В частности, в селе Шевченково заболели 69 детей, еще по одному — в городе Килия и поселке Васильевка. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесской области из-за вспышки кори в учебных заведениях села Шевченково Килийского района с 21 января введен карантин.
По сведениям департамента здравоохранения Одесской областной администрации, заболели дети, родители которых отказались от вакцинации по религиозным убеждениям.
Как известно, за прошлую неделю в Украине корью заболели 3450 человек — 1502 взрослых и 1948 детей. С начала года количество заболевших корью достигло 8498 человек. Минздрав рассматривает возможность объявления эпидемии кори в стране.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как можно распознать корь. О симптомах опасного заболевания рассказала детский инфекционист Людмила Палатная.
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