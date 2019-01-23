В Киеве из-за гриппа карантин объявили в 25 школах

Здоровье

В Киеве растет число заболевших гриппом или ОРВИ: на третью неделю января их зарегистрировано 14 653 человека (показатель предыдущей недели — 13 067 больных). В целом в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1 процента. Больше заболевших среди детей — в основном это школьники. Но в целом статистика соответствует уровню этого периода года, отмечают в столичной горгосадминистрации. И показатель заболеваемости ниже эпидемиологического порога на 42,2 процента.

Более 34 тысяч киевлян с начала эпидемиологического сезона успели вакцинироваться. За этот период, по данным Министерства здравоохранения, переболели свыше 208 тысяч горожан, были госпитализированы 2613 человек (причем 83,9 процента — это дети), в то же время зарегистрированы семь летальных случаев от гриппа.

Если неделю назад из-за гриппа и ОРВИ на карантин отправлены ученики 13 школ, то на сегодня уже в 25 школах приостановлен учебный процесс: 11 из них закрыты полностью, а 14 — частично.

Напомним, что по решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, руководители учебных заведений столицы самостоятельно принимают решение о полной или частичной приостановке учебного процесса в своих школах при отсутствии 20 процентов учеников по важным причинам (заболевание гриппом или ОРВИ).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на карантин из-за гриппа и ОРВИ ушли школы в трех районах Ровенской области — в Дубенском, Костопольском и Гощанском.

А в Чернигове из-за увеличения количества больных карантин в школьных и лечебных учреждениях продлили еще на неделю.

Также «ФАКТЫ» давали советы, как защитить себя от нового агрессивного вируса гриппа, который атаковал в этом сезоне Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter