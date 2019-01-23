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Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам
В марте 2019 года в Украине начнут индексировать пенсии. Проект соответствующего постановления был обнародован 23 января на сайте Минсоцполитики.
Так, по расчетам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, украинским пенсионерам уже в марте поднимут выплаты, но не более, чем на 17,4%.
«Перерасчет пенсий зависит от коэффициента. В формуле заложен показатель средней заработной платы — 3764 грн. Теперь это значение будет умножено на коэффициент. Он рассчитывается из 50% роста зарплат и 50% инфляции. Последняя в прошлом году составила 9,8% - это 4,9%, а зарплаты примерно выросли на 25% - это 12,5%. Складываем и получаем коэффициент 17,4%. 3764 умножаются на 1,174, получается новое значение зарплаты, по которой считается пенсия», — рассказал министр Рева.
Он добавил, что эта формула будет действовать в текущем и следующем году, но с 2021 года для определения коэффициента будут использованы показатели роста зарплаты не за один, а за три года.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине с 2019 года будет действовать новая система перерасчета пенсий. К примеру, при зарплате в два раза выше средней и 35 годах стажа прибавка может составить около 600 грн.
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