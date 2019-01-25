Какие продукты могут вызвать ацетонемический синдром у ребенка

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Когда в доме праздник и хозяева готовятся к приему гостей, малыши часто получают еду со взрослого стола. Непривычная пища приводит к тому, что у ребенка расстраивается пищеварение

— Так организм деток до трех и даже пяти лет реагирует на тяжелую пищу, — рассказывает детский гастроэнтеролог, заведующая отделением соматических заболеваний Киевской городской детской клинической больницы № 9 Татьяна Рубан. — У малышей ферментная система еще несовершенна, поэтому даже здоровым детям сложно переварить взрослые блюда с избытком соли и сахара, острых специй, жира. Не говоря уже о рожденных раньше срока или тех детках, чьи мамы имели проблемы во время беременности и родов. Особенно вредны продукты, богатые углеводами, и сладкая газировка. Такое сочетание раздражает слизистую пищеварительного тракта, блокирует выработку ферментов и может спровоцировать ацетонемический синдром.

Он возникает из-за нарушения углеводного обмена: углеводы не полностью перевариваются, и появляются так называемые кетоновые тела. На этом фоне повышается температура, возникают рвота, понос, а в моче — ацетон. Если приступ случился впервые, нужно выяснить причину. Чаще всего это пищевая перегрузка, но иногда — кишечная либо вирусная инфекция, глистная инвазия, лечение антибиотиками.

— Запах ацетона есть всегда?

— Иногда он появляется не сразу, поэтому советую держать под рукой тест-полоски (их можно купить в аптеке). Но бывает, что признаки нарушения есть, а тест его не показывает или делает это не с первого раза. Кстати, у детей, страдающих ферментной недостаточностью, характерный запах ацетона нередко возникает утром на голодный желудок.

— Праздник без сладостей невозможен. Какие лакомства полезны?

— Натуральные: пастила, зефир, мармелад. Сейчас мамы приноровились делать конфеты сами — из фиников, изюма, орехов, добавив немножко сахара, муки или крахмала. Конечно, здоровому малышу, у которого нет аллергии, пара съеденных конфет из новогоднего подарка тоже ничем не грозит. Но детям трудно удержаться, чтобы не перепробовать все виды сладостей. А ведь даже в шоколадных конфетах часто от шоколада одно название, зато избыток сои, пальмового масла, сахара, вкусовых добавок и красителей.

Как выявить глютеновую недостаточность? Какие симптомы пищевой аллергии? Чем защитить пищеварительный тракт при гриппе или ОРВИ, когда ребенок принимает много лекарств? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 28 января, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский гастроэнтеролог Татьяна Владимировна Рубан. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 7 февраля

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие продукты и лекарства вызывают аллергию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter