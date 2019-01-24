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Советы Супрун: почему нельзя заедать лекарства цитрусовыми
Определенные фрукты мешают правильному действию медицинских препаратов. Речь идет, в частности, о грейпфрутах, помело, лаймах и горьких апельсинах. Ранее Ульяна Супрун развенчала миф об исключительной пользе черной икры для здоровья человека.
«Некоторые продукты влияют на попадание препаратов в кровь, то есть их биодоступность, и это плохо. Прежде всего, речь идет о грейпфрутах и его родственниках», — предупреждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам ряд лекарств, которые принимаются в виде таблеток, попадают в системный кровоток сложно из-за разрушения ферментами «системы обезвреживания». «В кровь попадает 10−15% от потребленной дозы, это учтено производителями», — добавляет она.
А вещества, содержащиеся в грейпфрутах и подобных им фруктах, на пару дней останавливают работу одного из звеньев системы обезвреживания, и лекарства почти беспрепятственно попадают в кровь, где их концентрация становится слишком большой — в три, а то и семь раз выше нормы. «Это и вызывает побочные эффекты», — предупреждает руководитель Минздрава.
По словам Ульяны Супрун, цитрусовые влияют на прием, как минимум, 85 препаратов: «Побочные эффекты могут возникнуть, в частности, при приеме таких групп лекарств для снижения холестерина, регуляции давления и ритма сердцебиения, противоинфекционные препараты, в том числе эритромицин, большинство антидепрессантов и препаратов для снижения тревожности, антикоагулянтов, обезболивающих и лекарства для преодоления эректильной дисфункции».
Как ранее сообщают «ФАКТЫ», Ульяна Супрун объяснила, как отличить обычную простуду от заболевания гриппом. По ее словам, обычная простуда начинается постепенно, со слабости и небольшой температуры в течение нескольких дней, а симптомы гриппа развиваются стремительно
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