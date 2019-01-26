28 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский гастроэнтеролог Татьяна Рубан

Здоровье

— Организм деток до трех и даже пяти лет реагирует на тяжелую пищу, — рассказывает детский гастроэнтеролог, заведующая отделением соматических заболеваний Киевской городской детской клинической больницы № 9 Татьяна Рубан. — У малышей ферментная система еще несовершенна, поэтому даже здоровым детям сложно переварить взрослые блюда с избытком соли и сахара, острых специй, жира. Не говоря уже о рожденных раньше срока или тех детках, чьи мамы имели проблемы во время беременности и родов. Особенно вредны продукты, богатые углеводами, и сладкая газировка. Такое сочетание раздражает слизистую пищеварительного тракта, блокирует выработку ферментов и может спровоцировать ацетонемический синдром.

Он возникает из-за нарушения углеводного обмена: углеводы не полностью перевариваются, и появляются так называемые кетоновые тела. На этом фоне повышается температура, возникают рвота, понос, а в моче — ацетон. Если приступ случился впервые, нужно выяснить причину. Чаще всего это пищевая перегрузка, но иногда — кишечная либо вирусная инфекция, глистная инвазия, лечение антибиотиками.

— Запах ацетона есть всегда?

— Иногда он появляется не сразу, поэтому советую держать под рукой тест-полоски (их можно купить в аптеке). Но бывает, что признаки нарушения есть, а тест его не показывает или делает это не с первого раза. Кстати, у детей, страдающих ферментной недостаточностью, характерный запах ацетона нередко возникает утром на голодный желудок.

Как выявить глютеновую недостаточность? Какие симптомы пищевой аллергии? Чем защитить пищеварительный тракт при гриппе или ОРВИ, когда ребенок принимает много лекарств? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 28 января, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский гастроэнтеролог Татьяна Владимировна Рубан. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 7 февраля

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