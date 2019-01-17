Четыре дня без еды на 20-градусном морозе: подробности спасения заблудившегося в Карпатах туриста

Происшествия

В канун Рождества, 6 января, в районе горы Гемба пропал не только Игорь Грищенко. Потерялись сразу две компании горнолыжников, решивших в непогоду заняться фрирайдом, — катанием на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс. Сначала стало известно об исчезновении троих друзей: двоих сноубордистов и одного лыжника. А чуть позже выяснилось, что там же потерялись еще двое лыжников: Игорь Грищенко и его друг Виталий Полторак. Из первой компании выжили только сноубордисты. Лыжника спасатели обнаружили уже замерзшим насмерть.

Поиски второй компании затянулись. Ни Игорь, ни Виталий не выходили на связь. Как уже сейчас рассказали спасатели, лыжники решили подняться на вершину горы Гемба, чтобы раскатать склон. Но из-за плохой видимости на первом же спуске потеряли ориентиры и заблудились. В месте, где они оказались, не было мобильной связи. Сначала лыжники держались вместе, но потом разделились. У Игоря Грищенко был камус — специальная подкладка на скользящую поверхность лыж для передвижения по глубокому снегу. Пока Виталий пытался тоже надеть свой камус, видимость ухудшилась и Игорь потерял из виду товарища.

«Виталика нашли на следующий день, — рассказал в Facebook его знакомый Максим Кириченко. — Чтобы не замерзнуть и ничего не обморозить, он всю ночь шел на лыжах, не понимая куда. Ел снег, спал по пять минут и только потом чудом включил телефон и скинул свои координаты. Его привезли спасатели на снегоходе. Он немного отморозил лицо и кончики пальцев».

Поиски Игоря Грищенко тем временем продолжались. Пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр рассказала «ФАКТАМ», что первый раз Игорь Грищенко смог выйти на связь 9 января. Он нашел точку, где была мобильная связь, и дозвонился Виталию Полтораку. Но разговор был очень коротким. И точно сообщить свои координаты лыжник не смог.

— Его было очень плохо слышно, — рассказала Наталья Батыр. — Но хотя бы стало понятно, что он жив. Еще Игорь успел сказать, что находится возле речки. Только возле какой именно? В той местности много рек и ручьев. Игорь сообщил, что у него садится батарея, и сказал искать его по GPS-координатам телефона. К тому времени, как туда добрались спасатели, лыжник уже успел куда-то уйти. Двигался дальше, чтобы не замерзнуть.

Как и где передвигался Игорь Грищенко, станет известно позже. За четыре дня он в общей сложности прошел около пятидесяти километров. Спасатели признаются: на четвертый день поисков надежды на то, что лыжник еще жив, почти не оставалось. Но 10 января Игорь смог еще раз позвонить. Сначала набрал номер Виталия Полторака. Сообщил, что находится в доме лесника, что рядом речка и он слышит шум вертолета. В тот момент к его поискам действительно уже привлекли авиацию.

Потом Игорь Грищенко еще дозвонился в дежурную часть города Свалява и сообщил спасателям то же, что и своему товарищу.



* К поискам пропавшего лыжника спасателям пришлось привлечь лесников, местных добровольцев и даже авиацию. Фото ГСЧС

Если Игорь Грищенко за четыре дня прошел около 50 километров, то спасатели и лесники — намного больше. Интересно, что в хижине, где 10 января обнаружили Игоря, сотрудники ГСЧС раньше уже побывали.

— Спасатели были там за два дня до нас, — рассказал «ФАКТАМ» лесник Березняковского лесничества Петр Семенюк. — Исследовали всю территорию. А Игорь к тому времени туда еще не добрался. Он в это время был в лесу. Там провел две ночи. До хижины добрался только в конце третьего дня. Мы, как и спасатели, искали его с 6 января. У нас не было точных координат. А еще нелетная погода: в той местности нет дороги, вьюга, полтора метра снега.

В хижине Игоря первыми обнаружили наши местные лыжники — братья Иван и Михаил Гаджега. Эти ребята — добровольцы, они хорошо знают местность и часто нам помогают. Так было и в этот раз. Мы с лесником Иваном Дукаем ехали на машине, а братья Гаджеги — следом за нами на лыжах. Но потом наш автомобиль застрял в снегу. На то, чтобы его откопать, ушло несколько часов. Иван и Михаил, решив не терять драгоценное время, пошли вперед. Они хотели дойти до охотничьего домика, который находится высоко в горах. Но по дороге попали на лыжный след — и этот след привел их к хижине, где был потерявшийся лыжник.

— Он грелся у печи, которую смог сам разжечь с помощью зажигалки, — рассказал «ФАКТАМ» лыжник Иван Гаджега. — Но был очень слаб, сушил насквозь промокшие вещи. Сказал, что четверо суток ничего не ел и только сейчас поел варенье, которое нашел в хижине. Еще рассказал, что грел набранную в термос воду из ручья. Мы напоили его горячим чаем. Предложили поесть, но он отказался. Его тошнило. Игорь рассказал, что первые две ночи провел в лесу. Сначала был наверху, потом спустился к ручью. А на третьи сутки добрался до сенокосов и грелся под сеном. Он практически не спал: каждые пятнадцать минут заставлял себя вставать и делать физические упражнения, чтобы не замерзнуть. А к этой хижине его привела… птичка. Игорь рассказал, что еще в лесу за ним увязалась синичка. Она все время летала рядом. Потом полетела немного вперед. Игорь шел за ней и в результате набрел на домик, в котором смог укрыться. На самом деле, если бы он не нашел этот домик, не выжил бы. Хижина, в которой он смог хоть немного отогреться и подкрепиться, стала его спасением.

Игорь держался молодцом. Несмотря на изнеможение, смог самостоятельно одеться, и мы медленно побрели вниз — навстречу лесникам, которые как раз откопали машину. На этом автомобиле его довезли до «скорой».

— Четыре дня без еды на 20-градусном морозе, — говорит Петр Семенюк. — Думаю, он остался жив только благодаря закаленному организму и навыкам выживания в экстремальных условиях. Несмотря на то что, отправляясь в горы, он не взял с собой ни карту, ни компас, он хотя бы знал, как себя вести. Многие задаются вопросом, как ему удалось 10 января выйти на связь, если у него разрядился телефон. Есть старый проверенный способ — на несколько минут вытащить батарею и подержать ее в руках. Как правило, после такого телефон включается на несколько минут.

К сожалению, туристы часто теряются в горах. Но, если это происходит летом, у них больше шансов. Хотя бы не холодно и можно подкрепиться ягодами. Зимой все намного сложнее. В прошлом году я в том же месте, где мы обнаружили Игоря, случайно нашел еще одного заблудившегося киевского туриста. Его друзья почему-то подумали, что он без них уехал домой, и не стали его искать. А человек заблудился и едва не погиб. Это было в октябре. Он промок и промерз. Когда я его нашел, он с трудом мог самостоятельно идти.

Сначала Игоря Грищенко отвезли в Свалявскую районную больницу. Там лыжника поместили в реанимацию. На следующий день перевезли в Ужгородскую областную больницу для более детального обследования. Врачи назвали его состояние удовлетворительным.



* Игорь Грищенко на второй день после спасения. Мужчина поступил в больницу в состоянии сильного переохлаждения. Фото из Facebook

Несмотря на слабость и усталость, Игорь Грищенко смог немного рассказать о пережитом:

— Когда я понял, что не вижу ничего на расстоянии лыжной палки, решил спускаться вниз. Не мог понять, куда иду: вверх или вниз. Полностью потерял ориентир… Я выкопал лунку из снега и спал на лыжах. Но каждые 15 минут вставал и пытался согреться. Прыгал, танцевал, хлопал в ладоши. К счастью, товарищ подарил мне термос. Я набирал в него воду из ручья и старался много пить. Еды не было никакой. Не ел четверо суток. Уже когда зашел в домик лесника, нашел там черничное варенье. Увидел какао, которое размешал с набранной в ручье водой и выпил. Только после этого начал осознавать, что со мной происходит… Когда за мной пришли лыжники, я сначала не понял, что это люди. Видел только какие-то маячки… Был в таком состоянии, что уже не понимал, жив я или мертв.

— Игорь Грищенко установил своего рода антирекорд: до сих пор у нас не было случаев, чтобы после столь долгих поисков человека находили живым, — говорит Наталья Батыр. — Однажды спасли парня, который попал под лавину, поломал ноги и пролежал на снегу 28 часов. А в прошлом году на Драгобрате заблудились парень и девушка. Их искали трое суток.

«ФАКТЫ» подробно писали об этой истории. Свернув с горнолыжной трассы, Евгений Кныш и Людмила Быкова заблудились и три дня при 27-градусном морозе провели в заброшенной хижине. Из еды у них были только пачка орешков и пакетик изюма. То, что они выжили и даже не простудились, врачи и спасатели назвали чудом. Когда Евгений и Людмила приехали на Драгобрат, они были едва знакомы. Но в старой хижине между ними, как они сами потом признались, пробежала искра. Через шесть месяцев после невероятного спасения Людмила и Евгений поженились.

Что нужно знать любителям фрирайда и как не потеряться в горах, «ФАКТАМ» рассказал инструктор по фрирайду Юрий Карашивский. По словам инструктора, отправляясь кататься вне подготовленных трасс, нужно хорошо знать местность, тщательно изучить карту и накануне проверить свое снаряжение.

— Первое и основное правило — не выходить за пределы трассы в непогоду, — говорит Юрий Карашивский. — Если на улице снегопады или ветрено, туманно, не стоит этого делать, как бы ни хотелось. Ни в коем случае нельзя идти самому, только группой. В группе должно быть минимум четыре человека. При этом информируйте как можно больше человек о том, с кем, куда и на какое время вы идете. Обязательно возьмите с собой кнопочный телефон и сохраните в нем телефоны спасательных служб. Старые кнопочные телефоны могут неделю работать в любых условиях без подзарядки. В отличие от смартфонов, которые из-за холода и постоянных обновлений быстро разряжаются.

Еще один важный пункт — одежда. Теплая шапка, водоотталкивающие куртка и штаны, баф (головной убор. — Авт.), шапка, термобелье, свитер, рукавицы (и не одни). Есть одежда с искусственным водоотталкивающим напылением, но этого напыления при постоянном контакте со снегом, как показывает практика, хватает ненадолго. Советую выбирать одежду из мембранной ткани с водостойкостью 10 000 миллиметров. Кроме того, в рюкзаке должна быть запасная одежда — например, теплый свитер. Еще в рюкзаке обязательно должны находиться следующие предметы: рация, фонарик, спички или зажигалки, аптечка, нож, армскотч, веревка, бандаж, компас и карта местности. Конечно, термос с горячим чаем и перекус. Кто-то берет орехи и сухофрукты, кто-то — бутерброды и шоколад. Главное, чтобы вам было чем подкрепиться. Рюкзак должен быть надежным и удобным, защищать позвоночник и греть спину.

— Что делать тому, кто заблудился?

— Не паникуйте и старайтесь все время двигаться. При отсутствии нормальной видимости не пытайтесь вернуться назад по своим же следам. Самый простой совет: идите вниз, по линии спада воды. Вода рано или поздно выведет к домам.

Тем временем на днях на Драгобрате спасли очередного заблудившегося лыжника. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилась интерактивная карта домиков в Карпатах, которую могут использовать потерявшиеся в горах туристы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter