В Одессе задержали налетчика, ограбившего АЗС с помощью газового баллончика

Происшествия

В ночь на 25 января в Приморском районе Одессы произошло разбойное нападение на АЗС. «Злоумышленник проник в помещение автозаправки и попросил сделать ему кофе, — рассказали в полиции. — Когда работница отвлеклась, чтобы выполнить заказ, он достал газовый баллончик и брызнул ей лицо. Таким же образом он „обезвредил“ охранника, после чего, угрожая физической расправой, забрал из сейфа всю наличность — 60 тысяч гривен и скрылся с места происшествия».

Работники автозаправки сразу обратились в полицию. Правоохранители отреагировали оперативно и по горячим следам задержали 37-летнего подозреваемого.

Отмечается, что злоумышленник попытался спрятаться, но был задержан в гостинице, находящейся недалеко от АЗС.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее под Киевом злоумышленник в медицинской маске ограбил 18-летнюю девушку, отобрав у нее мобильный, деньги и банковские карточки. Угрожая девушке шприцем с опасным веществом, он вынудил ее сказать ПИН-коды к картам.

А в Кривом Роге неизвестные ограбили банк, ранив его сотрудницу.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Харьковской области задержали шестерых граждан Азербайджана, подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин.

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