- 13:05 12 пассажиров пострадали из-за смерча в аэропорту Антальи
- 12:57 «Динамо» — «Спарта»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
- 12:45 Лавина накрыла группу туристов в Карпатах: первая информация о трагедии
- 12:34 «Шахтер» на сборах обыграл сильнейшую команду Азербайджана: видеообзор матча
- 12:24 Афера на переселенцах: раскрыта схема хищения миллионов бюджетных средств
- 12:19 На чердаке дома в Торецке нашли внушительный арсенал
- 12:06 Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования
- 11:50 Украинский вопрос надо будет решать: в России рассказали о серьезных проблемах в окружении Путина
- 11:45 Это суд не только над Януковичем, но и над Путиным, — Луценко
- 11:36 Украину назвали одной из стран-фавориток на «Евровидении-2019»
Афера на переселенцах: раскрыта схема хищения миллионов бюджетных средств
Сотрудники одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, прокуратуры и полицейского главка АР Крым разоблачили схему хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, выделяемых по программе адресной помощи внутренне перемещенным лицам.
«Установлено, что организованная группа действовала на материковой части Украины и занималась присвоением бюджетных средств по поддельным документам, в том числе на лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, — сообщили в полиции. — Указанные внутренне перемещенные лица, паспортные данные которых были использованы злоумышленниками, не пересекали административную границу Украины и за социальной (материальной) помощью в управления социальной защиты населения не обращались».
Отмечается, что уже подтвержденная сумма ущерба, нанесенного госбюджету Украины, составляет несколько миллионов гривен, однако эта цифра не окончательная.
В настоящее время следственным отделом главка Нацполиции в АР Крым и Севастополе по данным фактам расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что чиновника Киевской облгосадминистрации заподозрили в многомиллионной афере с деньгами ЕС для переселенцев.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
Ветер: 1 м/с Ю-3
Давление: 742 мм