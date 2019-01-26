Афера на переселенцах: раскрыта схема хищения миллионов бюджетных средств

Происшествия

Сотрудники одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины, прокуратуры и полицейского главка АР Крым разоблачили схему хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, выделяемых по программе адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

«Установлено, что организованная группа действовала на материковой части Украины и занималась присвоением бюджетных средств по поддельным документам, в том числе на лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, — сообщили в полиции. — Указанные внутренне перемещенные лица, паспортные данные которых были использованы злоумышленниками, не пересекали административную границу Украины и за социальной (материальной) помощью в управления социальной защиты населения не обращались».

Отмечается, что уже подтвержденная сумма ущерба, нанесенного госбюджету Украины, составляет несколько миллионов гривен, однако эта цифра не окончательная.

В настоящее время следственным отделом главка Нацполиции в АР Крым и Севастополе по данным фактам расследуется уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») УК Украины. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что чиновника Киевской облгосадминистрации заподозрили в многомиллионной афере с деньгами ЕС для переселенцев.

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