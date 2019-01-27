Кличка «Хромой»: в Украину пытался проникнуть криминальный авторитет

Происшествия

В воскресенье, 27 января, в международном аэропорту «Одесса» правоохранители не пропустили в Украину иностранного криминального «авторитета».

Мужчину остановили в аэропорту, куда он прибыл международным авиарейсом из Турции. Как оказалось, криминальный «авторитет» не в первый раз приезжает в нашу страну. Правоохранители отказали мужчине в пересечении границы и запретили въезд в Украину.

«Летом минувшего года 31-летний гражданин одной из стран кавказского региона был депортирован за пределы Украины как лицо, пытавшееся влиять на криминальную обстановку на юге нашей страны, — сообщили в полицейском главке. — Тогда Государственная миграционная служба приняла решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на пять лет. Сегодня „авторитет“ пытался нарушить запрещающее предписание и хотел в обход закона попасть на территорию нашей страны».

По данным источников в правоохранительных органов, не допущенный в Украину иностранец — это один из «авторитетов» из клана Миндии Горадзе, хорощо известного в определенных кругах под кличкой «Хромой».

Напомним, ранее в полиции подсчитали, что в Украине могут находиться от 40 до 45 «воров в законе». Но ввиду постоянной миграции, численность «авторитетов» постоянно меняется, иногда сокращаясь до 30−35. Граждан Украины среди криминальных «авторитетов» немного. «ФАКТЫ» собрали сведения о самых известных представителях преступного мира.

Фото dpsu.gov.ua

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