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"Картина маслом": в Мариуполе испортили праздник криминальным авторитетам (фото)
В Мариуполе задержали уголовника — гражданина Грузии, которого криминальный авторитет «Гули» направил в регион для установления «воровского порядка». Об этом в Facebook сообщил и.о. начальника Донецкого главка полиции Артем Кисько.
Напомним, перед новым годом в Киеве полиция задержала одного из преступных авторитетов — «Темо Сухумского».
«Авторитет», который оказался в Мариуполе, въехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, потому что находится в международном розыске за разбойное нападение в Полтавской области.
На Донетчину он прибыл от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу «Гули» для установления «воровского порядка».
Взяли его оперативники Нацполиции и отдела «К» СБУ во время празднования дня рождения.
«Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других — проверяем законность пребывания в нашей стране», — написал Кисько.
«Могу только добавить — „картина маслом“. Все эти „воры и смотрящие“ должны знать свое место — мордою к земле», — отметил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Как считают в полиции, в Украине могут находиться от 40 до 45 «воров в законе». Но ввиду постоянной миграции, численность «авторитетов» постоянно меняется, иногда сокращаясь до 30−35. Граждан Украины среди криминальных «авторитетов» немного. «ФАКТЫ» собрали сведения о самых известных представителях преступного мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в воскресенье, 27 января, в международном аэропорту «Одесса» правоохранители не пропустили в Украину иностранного криминального «авторитета». Мужчину остановили в аэропорту, куда он прибыл международным авиарейсом из Турции. По данным источников в правоохранительных органов, не допущенный в Украину иностранец — это один из «авторитетов» клана Миндии Горадзе, хорощо известного в определенных кругах под кличкой «Хромой».
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