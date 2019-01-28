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Происшествия

В Запорожье разоблачили и жестоко наказали педофила (видео)

18:40 28 января 2019   614
Активисты избили педофила
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье жестко наказали очередного педофила, пристававшего к несовершеннолетней школьнице. Согласно его признанию, он договорился о встрече с 13-летней девочкой, чтобы лишить ее девственности.

При этом он рассказал, что не «спешил вступать с ней в интимную связь», а просто хотел посмотреть с ней фильм и поесть торт.

Мужчина вступил с девочкой в переписку в соцсети, где обсуждал момент лишения девственности и рассказывал девочке, как улучшить процесс.

В наказание активисты заставили его на камеру проглотить упаковку презервативов, а видео выложили в сеть.

Напомним, в Киеве активисты наказали подростков, избивших пожилого человека в центре столицы.

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