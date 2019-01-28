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В Запорожье разоблачили и жестоко наказали педофила (видео)
В Запорожье жестко наказали очередного педофила, пристававшего к несовершеннолетней школьнице. Согласно его признанию, он договорился о встрече с 13-летней девочкой, чтобы лишить ее девственности.
При этом он рассказал, что не «спешил вступать с ней в интимную связь», а просто хотел посмотреть с ней фильм и поесть торт.
Мужчина вступил с девочкой в переписку в соцсети, где обсуждал момент лишения девственности и рассказывал девочке, как улучшить процесс.
В наказание активисты заставили его на камеру проглотить упаковку презервативов, а видео выложили в сеть.
Напомним, в Киеве активисты наказали подростков, избивших пожилого человека в центре столицы.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
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