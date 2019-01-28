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Все школы и детсады Житомира закрываются на карантин
В Житомире с 30 января объявили десятидневный карантин во всех общеобразовательных учебных заведениях и детсадах. Причиной стал значительный рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей, сообщил в Facebook мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Соответствующее решение приняла комиссии городского совета.
По информации Сухомлина, по состоянию на 23 января процент детей Житомира, подхвативших грипп или простуду, составлял 12,5%, а по состоянию на 28 января — уже 14,2%. Порог заболеваемости в 20% превышен в трех школах города.
Напомним, внезапный противогриппозный карантин 28 января объявили также власти Николаева.
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