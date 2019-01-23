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Грипп в Украине: за неделю шесть смертей, эпидпорог превышен в пяти областях
Эпидемический порог по гриппу ОРВИ в Украине превышен в пяти регионах. За вторую неделю января зафиксировано шесть смертей от гриппа. Об этом сообщается на официальной странице министерства здравоохранения.
Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 25 смертей вследствие гриппа. Среди умерших четверо детей в возрасте до 17 лет.
В Минздраве подчеркнули, что ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.
За третью неделю текущего года гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи человек.
«Эпидемический порог превышен в пяти областях: Черниговской (на 52%), Житомирской (на 19,9%), Киевской (на 2,2%), Сумской (на 1,8%) и Одесской (на 1,6%). В целом по Украине заболеваемость на 3,9% меньше эпидемического порога», — говорится в сообщении.
Больше всего эпидпорог превышен в Черниговской области.
В Чернигове за последнюю неделю зарегистрировано 3389 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. 1145 заболевших — дети. Госпитализированы 112 человек. В школах Чернигова продлен карантин, в больницах введены ограничительные меры.
Напомним, с начала эпидемического сезона в Чернигове зарегистрированы пять летальных случаев от осложнений гриппа, в том числе жертвой стала беременная женщина. По области десять человек скончались от опасной болезни.
Ранее специалисты заявляли что резкий подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется, когда дети и молодежь приступят к учебе,
Напомним, в Киеве учебный процесс приостановлен в 25 школах.
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