В Киеве из-за гриппа закрыли десятки учебных заведений: перечень

Здоровье

Эпидемическую ситуацию в столице Украины специалисты характеризуют как характерную для этого периода года. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 44,9 процента, сообщили в горгосадминистрации. За четвертую неделю января заболело гриппом и ОРВИ 13 967 человек, в том числе 8207 детей. За предыдущую неделю зарегистрировано 14 653 больных, то есть заболеваемость снизилась на 4,7 процента.

Согласно данным столичной горгосадминистрации, за последнюю неделю в больницу попали 178 человек, причем 139 из госпитализированных — дети. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости: они составляют почти 45 процентов от общего числа заболевших в городе детей.

По данным департамента образования и науки, учебный процесс сейчас приостановлен в 627 классах 36 школ Киева (неделю назад вводили карантин в 25 учебных заведениях), из которых 22 закрыты полностью, 14 — частично:

— общеобразовательная школа № 132 (1 клас) — Голосеевский район;

— № 302 (все 35 классов), № 332 (все 25 классов), № 289 (3 класса), гимназия «Киевская Русь» (все 25 классов), ШДС «Пролисок» (все 4 класса) — Дарницкий район;

— № 213 (все класс), № 313 (все классы), № 301 (все 30 классов), № 300 (все 32 класса), № 308 (все 38 классов), № 264 (13 классов) — Деснянский район;

— № 233 (все 26 классов), «Ласточка» (все 5 классов), № 210 (все 25 классов), № 252 (все 35 классов), № 239 (все классы), № 216 (16 классов), № 232 (все 19 классов), № 231 (все 25 классов) — Оболонский район;

— № 6 (1 класс), № 193 (3 класса) — Подольский район;

— «Созвездие» (1 класс), № 131 (4 класса), № 50 (2 класса), № 55 (1 класс), № 72 (9 классов), № 205 (все 22 класса), № 222 (все 24 класса), № 223 (все классы), № 253 (7 классов) — Святошинский район;

— Гимназия № 178 (2 класса), № 71 (1 класс), № 166 (все 26 классов), № 187 (все 32 класса) — Соломенский район;

— № 135 (все классы) — Шевченковский район.

Напомним, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс, если по уважительной причине (грипп или ОРВИ) отсутствует 20 процентов учащихся. Такое решение приняла в начале текущего года комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что все школы и детсады Житомира закрываются на карантин. Внезапный карантин из-за ОРВИ объявили также в николаевских школах. Вынужденные каникулы из-за ОРВИ и гриппа начались с 28 января и у школьников Ужгорода.



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