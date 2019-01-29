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Кровавое ДТП в Харькове: следователя заподозрили в помощи Зайцевой
Прокурор по делу о резонансном ДТП в Харькове, фигурантами которого являются Алена Зайцева и Геннадий Дронов, не исключает заведение дела против следователя Волкова. Однако такие заявления могут делаться для того, чтобы «сбить градус» в деле. Ранее сообщалось, что на судебное заседание доставили нашедшегося эксперта — Наталью Федирко.
Такое мнение высказала журналист ICTV Татьяна Доцяк. «Именно Волков, по словам экспертов, не передал им документы, которые могут свидетельствовать о наркотическом состоянии Зайцевой. В суде Федирко проговорилась, что именно Волков звонил ей несколько раз и говорил, сколько брать мочи и крови — позже биоматериала почему-то не хватило для исследований. Скорость не установлена, красный автомобиль, с которым могли быть гонки у Зайцевой, не найден, и еще много чего не установлено и не найдено», — пишет в социальных сетях журналистка, отслеживающая судебный процесс.
На своей страничке в Facebook она представила расшифровку разговора с прокурором по Волкову и предложила делать самим выводы о том, будет ли кто-то заниматься следователем. Прокурор, в частности, не исключил, что прокуратура выступит с ходатайством об открытии уголовного производства. «Все будем решать в конце судебного процесса», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нарколог Елена Федирко, которая осматривала виновницу кровавого ДТП в центре Харькова Алену Зайцеву и которую искали почти полгода для того, чтобы она дала показания в суде, заявила журналистам, что при осмотре Зайцевой наркотического опьянения не идентифицировали.
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