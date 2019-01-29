Происшествия

Забрали сумку с деньгами и iPhone: в сети показали фото наглых воровок, "работающих" в Киеве

В сети просят помочь с поиском двух девушек, которые в торгово-развлекательном центре Киева украли сумку с крупной суммой денег и iPhone X. Кража произошла в «Квадрате» на Перова, 36. Ранее сообщалось о задержании банды иностранцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге.

Фотографию на своей страничке в социальных сетях разместил ресурс «Киев Оперативный». «Эти две с виду милые девушки украли сумку с большой суммой денег…

Если вы владеете информацией о этих личностях, пожалуйста, сообщите в личные сообщения», — говорится в комментарии к фотографиям.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из торговых центров в Соломенском районе Киева задержали воришек, пытавшихся вынести в рюкзаке продуктов на пять тысяч гривен.



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