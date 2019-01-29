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Забрали сумку с деньгами и iPhone: в сети показали фото наглых воровок, "работающих" в Киеве
В сети просят помочь с поиском двух девушек, которые в торгово-развлекательном центре Киева украли сумку с крупной суммой денег и iPhone X. Кража произошла в «Квадрате» на Перова, 36. Ранее сообщалось о задержании банды иностранцев, ограбивших ювелирный магазин в Кривом Роге.
Фотографию на своей страничке в социальных сетях разместил ресурс «Киев Оперативный». «Эти две с виду милые девушки украли сумку с большой суммой денег…
Если вы владеете информацией о этих личностях, пожалуйста, сообщите в личные сообщения», — говорится в комментарии к фотографиям.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из торговых центров в Соломенском районе Киева задержали воришек, пытавшихся вынести в рюкзаке продуктов на пять тысяч гривен.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
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