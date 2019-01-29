Происшествия

Раны очень глубокие: под Харьковом собака покусала за голову 4-летнюю девочку

В понедельник, 28 января, в Дергачах под Харьковом собака покусала 4-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок сделал резкое движение, на которое сразу среагировало животное. При этом хозяйка собаки была рядом. Ребенка госпитализировали с раной головы. Об этом сообщили в Facebook в группе «Подслушано Дергачи».

Напомним, в Киеве две недели назад собака породы стаффордширский терьер покусала двух женщин.

Сегодня в группе появилась информация от мамы пострадавшей девочки.

«Уважаемые родители, спасибо за переживание. Ане сделали операцию, состояние нормальное, она выходит из-под наркоза. Укусы очень глубокие и сложные, 3 на голове и возле уха. К ребенку пока не пускают», — говорится в сообщении.

По словам начальника управления здравоохранения Харьковской ОГА Богдана Федака, жизни девочки, на которую напала собака, ничего не угрожает.

«Ребенок находится в областной клинической детской больнице № 1 с укушенными ранами. Состояние средней тяжести, потому что есть опасность инфицирования таких ран. Это было вчера (нападение собаки — ред.) И, я думаю, через пару дней все будет в порядке», — приводит слова Федака издание «Харьков. Комментарии».

Как уточнили в главке полиции региона, хозяйка собаки оказывает семье пострадавшей девочки помощь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о таком же ЧП с шестилетним ребенком в Запорожье, где девочку искусала агрессивная овчарка. Ребенок был в тяжелом состоянии, ей наложили много швов и поместили в медикаментозный сон.

А под Киевом на молодую женщину напала целая стая бродячих собак.

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