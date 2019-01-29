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В Одессе парочка ушлых воров похитила из ночного клуба 30 шуб
Петр Ручников — персонаж популярного фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979) памятен многим. Идейного вора в законе великолепно сыграл Евгений Евстигнеев. Одна из особых примет его героя — воровал он в паре с эффектными женщинами. Нечто подобное произошло в Одессе: молодая пара похитила десятки шуб и пуховиков из гардеробной ночного клуба в отеле Marlin.
«После окончания мероприятия, которое проходило в отеле, гости обнаружили отсутствие своих вещей, — рассказали в полиции. — Через некоторое время было установлено, что к злодеянию причастны двое местных жителей — 19-летний парень и его 18-летняя сообщница».
По словам Насти, одной из потерпевших на этой вечеринке, неизвестные украли около 30 шуб и курток.
«Мы пришли около 2 часов ночи, — рассказала девушка. — Я и моя подруга сдали все вещи в гардероб, наши шубы взял лично в руки гардеробщик, повесил на крючки и выдал нам номерки. К 4 утра включили свет, и все закончилось. Я поднялась к гардеробу — там все уже бегали и кричали в панике… Охраны и гардеробщика на месте не оказалось. Девочка, которая там работала официанткой, сказала мне: «Бегите на улицу и ищите шубу свою. Я смотрела везде, но моей шубы уже нигде не было…»
Так, по ее словам, полиция на факт кражи среагировала лишь через час.
«Через час они приехали и сказали, что не могут ничего сделать, не давали бланки для написания заявления. А отель нас выгонял и не давал написать заявления. Все разъехались к 8 утра. Полиция сейчас молчит. А отель доступ к камерам не дает и вообще «морозится», — добавила Настя.
Как утверждают в полиции, в настоящее время двое вышеупомянутых молодых людей задержаны, похищенная одежда возвращена владельцам.
По факту кражи открыто уголовное производство. Наиболее вероятно, что следующим местом встречи для фигурантов дела станет СИЗО с реальной тюремной перспективой.
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