Пальмовое масло так же вредно, как сигареты и алкоголь

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила доклад, в котором говорится о новой глобальной проблеме. ВОЗ утверждает, что употребление в пищу пальмового масла ведет к ожирению и развитию хронических заболеваний в мировом масштабе, а его производство наносит непоправимый ущерб природе. Причем этот вред сравним с тем, что несет табачная и алкогольная промышленность. Ученым, политикам и сотрудникам медицинских учреждений всего мира рекомендуется пересмотреть свое отношение к пальмовому маслу, чтобы «уменьшить негативное влияние этой индустрии на здоровье человека и планеты».

Производители пальмового масла тратят немало усилий, чтобы убедить потребителей в его безвредности, а порой даже пользе для здоровья. ВОЗ напоминает, что также вели и продолжают себя вести табачные и алкогольные компании. Тем не менее 48 научных исследований, результаты которых легли в основу доклада, доказывают, что увеличение потребления пальмового масла в 23 странах мира прямо связано с повышением там уровня смертности от ишемической болезни сердца. У медиков также не вызывает сомнений, что пальмовое масло систематически повышает содержание в крови «плохого холестерина» (ЛНЛП), который является причиной атеросклероза.

Пальмовое масло заняло с некоторых пор лидирующее положение в производстве полуфабрикатов и готовых продуктов. Это объясняется его относительной дешевизной («ФАКТЫ» рассказывали, как запрет использования пальмового масла отразится на качестве и цене продуктов питания в Украине). При этом содержание насыщенных жиров в нем существенно выше, чем в других растительных маслах. Как раз по этому признаку жиры растительного происхождения традиционно считаются менее вредными, чем животные.

В докладе подчеркивается, что еще в 2003 году ВОЗ и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) указывали на потенциальный вред пальмового масла для здоровья. Однако с тех пор его производство и потребление в мире выросло вдвое, а в целом с 1995 по 2017 год — в четыре с лишним раза! Годовой оборот отрасли достиг уже 60 миллиардов долларов! Под плантации отведено 27 миллионов гектаров. В отрасли задействовано 6 миллионов человек. Понятно, что сразу справиться с таким монстром невозможно.

ВОЗ призывает для начала обязать производителей четко указывать при маркировке наличие даже небольшого количества пальмового масла в тех или иных продуктах ( о новых правилах маркировки продуктов в Украине читайте здесь). Пока лоббисты по всему миру успешно сопротивляются таким попыткам. Обычной практикой является указание в списке ингредиентов «жиров растительного происхождения».

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», продукты, содержащие пальмовое масло, могут вызвать ацетонемический синдром у ребенка.

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