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Били, пытали, держали в холодной воде: в Харькове разоблачили «медцентр-концлагерь»
В Украине не в первый раз разоблачают фейковые реабилитационные центры, где обещают вылечить от наркомании и алкоголизма, а по факту держат пациентов в рабстве. Новый такого рода «медцентр» выявили в Харькове, и он поразил жестокостью по отношению к «реабилитируемым»: людей били, подвергали пыткам, держали в холодной воде в качестве наказания.
«Медцентр» был создан при частном доме, взятом в аренду. Функционировал центр как благотворительное заведение. По данным следствия, «пациентов» в центр доставляли против воли и удерживали силой и угрозами. У людей отбирали личные вещи, деньги и мобильные телефоны, лишая возможности вызвать помощь. В случае неповиновения или попытки побега к потерпевшим применяли пытки: били, не выпускали на прогулки, насильно держали в холодной воде или в холодном помещении. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.
Организатором реабилитационного центра оказался 35-летний мужчина. Его пленниками были 25 человек, в том числе трое несовершеннолетних (девушки 15 и 17 лет и 17-летний парень). Предполагаемый организатор задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепропетровской области дело о фейковом «реабилитационном центре» дошло до суда. Руководителям «рехаба» грозит до пяти лет тюрьмы.
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