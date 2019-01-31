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Корь в Украине: появился оптимистичный прогноз о снижении уровня заболеваемости
Медики ожидают снижения количества заболеваний корью в Украине. Свою роль в этом сыграли прививки против этого опасного заболевания. Ранее сообщалось, что эпидемию кори в стране объявлять не будут.
«В этом году вспышка кори должна пойти на спад, потому что те, кто хотел сделать прививку, ее либо уже сделали или собираются это сделать в ближайшее время. Кроме того, те, кто этого не сделал и не хочет, во многих случаях уже переболели корью», — цитирует РБК-Украина заведующую кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, профессора Ирину Колесникову.
По ее словам, вспышки кори в Украине отмечаются каждые пять-шесть лет. В частности, это происходило в 2001, 2005−2006, 2011−2012 годах, а в 2017—2018 годах началась новая. Ирина Колесникова уверяет, что эпидемиологических отличий между предыдущими и нынешней вспышками кори нет. Также медики не исключают, что уменьшению количества заболевших поспособствуют школьные каникулы, когда дети на время перестанут тесно общаться в коллективах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Килийской объединенной территориальной общине (ОТО), что в Одесской области, врачи зафиксировали уже 90 случаев кори у детей.
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