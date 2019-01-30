Здоровье

Корь в Украине: Супрун объяснила, будет ли объявлена эпидемия

В Украине необходимо расширить доступность к вакцинам от кори. Несмотря на большое количество заболевших, эпидемия в Украине объявляться не будет. Ранее сообщалось, что в Одесской области корью заболели еще 90 детей.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Общаясь с журналистами после заседания Кабинета министров, она призвала всех вакцинироваться и еще раз отметила безопасности вакцин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в инфекционное отделение первой городской больницы Тернополя поступили 12 бойцов Национальной гвардии с подозрением на корь.

Также сообщалось, что в Черновицкой области не привитым от кори детям запретили посещать школы, а во Львове корью заболели пятеро новорожденных, заразившись от больных матерей

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