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Корь в Украине: Супрун объяснила, будет ли объявлена эпидемия
В Украине необходимо расширить доступность к вакцинам от кори. Несмотря на большое количество заболевших, эпидемия в Украине объявляться не будет. Ранее сообщалось, что в Одесской области корью заболели еще 90 детей.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Общаясь с журналистами после заседания Кабинета министров, она призвала всех вакцинироваться и еще раз отметила безопасности вакцин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в инфекционное отделение первой городской больницы Тернополя поступили 12 бойцов Национальной гвардии с подозрением на корь.
Также сообщалось, что в Черновицкой области не привитым от кори детям запретили посещать школы, а во Львове корью заболели пятеро новорожденных, заразившись от больных матерей
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