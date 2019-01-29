Корь наступает: в Одесской области заболели еще 90 детей

Здоровье

На юге Одесской области, в Килийской объединенной территориальной общине (ОТО), растет количество заболевших корью. Так, врачи зафиксировали уже 90 случаев кори у детей. По словам главы Килийской территориальной общины Павла Бойченко, карантин в школах снова продлен — до 6 февраля. Отмечается, что вспышка кори зафиксирована в одной из религиозных общин, где родители из-за мировоззренческих убеждений по-прежнему отказываются прививать детей.

По данным лабораторного центра Минздрава в Одесской области заболеваемость корью в регионе выросла вдвое (139 случаев против 72) за счет детей, среди которых количество заболевших увеличилосьв 4 раза (110 против 28).

В то же время среди взрослого населения наметилось снижение заболеваемости на 34 процента (29 против 44).

«Причиной роста заболеваемости стала вспышка кори в селе Шевченково Килийского района, где заболели корью 80 детей и один взрослый из религиозной общины, — отмечают в Центре. — Все заболевшие не получили прививки против кори по религиозным убеждениям родителей. Госпитализированы 11 человек».

Ранее сообщалось, что в течение четвертой недели эпидемического сезона в Украине корью заболели 3279 человек. В их числе — 1350 взрослых и 1929 детей.

Медики также рассказали о том, чем невакцинированный ребенок опасен для вакцинированного. Вспышку кори зафиксировали также в одной из частей Нацгвардии в Тернополе.

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