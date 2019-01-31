Происшествия

В Киеве водитель, умерший прямо за рулем престижной иномарки, стал виновником ДТП

В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Chrysler 300, водитель которого скончался за рулем. В результате Chrysler протаранил припаркованный неподалеку Daewoo Lanos и врезался в забор. Инцидент произошел на Житней улице.

Свидетели происшествия попробовали извлечь тело водителя из авто самостоятельно, однако это получилось только у прибывших на место сотрудникам ГСЧС.

Смерть водителя зафиксировали медики.

Погибшим оказался 40-летний киевлянин. По словам его супруги, у мужчины были проблемы со здоровьем, сообщает Информатор.

Разбитое авто

На месте инцидента

Напомним, в мае 2018 года в Киеве за рулем скончался водитель автобуса № 7. По свидетельству очевидцев, за несколько минут до этого салон покинул последний пассажир.



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