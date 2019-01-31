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В Одессе совершил вынужденную посадку самолет Москва — Кишинев
В четверг, 31 января, в международном аэропорту «Одесса» совершил посадку самолет молдавской авиакомпании FlyOne, совершавший рейс по маршруту Москва — Кишинев. Как пояснили в аэропорту, Airbus A319−112 с пассажирами на борту длительное время не мог приземлиться в Кишиневе из-за плохих метеоусловий: сильный туман, окутавший всю зону вблизи аэропорта.
Следует заметить, что сегодня в Одессе также облачная погода, временами идет дождь, однако местный аэропорт все же функционирует. Правда, с некоторыми коррективами.
Как долго экипажу и пассажирам кишиневского рейса придется ожидать погоды у моря, в Одессе, пока неизвестно. Вместе с тем, появилась информация, что их вряд ли выпустят из салона авиалайнера. Ведь, напомним, между Украиной и РФ авиасообщение отсутствует. Кроме того, неизвестны личности пассажиров, направляющихся в соседнюю Молдову.
Позже в аэропорту уточнили, что решается вопрос о возможности доставки пассажиров данного рейса автобусами в Кишинев. «Для этого, естественно, они должны пройти все необходимые формальности, в частности, паспортный контроль, как транзитные пассажиры, — сказал в аэропорту. — В настоящее время аэрокомпания достаточно успешно решает вопрос с предоставлением автотранспорта». Предполагается, что автобусы к линии государственной границы Украины с Молдовой будут сопровождать украинские правоохранители.
По некоторым данным, причиной вынужденной посадки в Одессе являются еще и технические неполадки самолета.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самолет с туристами из Египта совершил вынужденную посадку из-за сильного снегопада и плохой видимости.
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