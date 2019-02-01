Происшествия

Под Одессой мать бросила троих детей без еды в холодном доме

В одном из частных домов села Усатово (Беляевский район Одесской области) сотрудники ювенальной юстиции и социальных служб обнаружили троих брошенных детей: девочек девяти и десяти лет и 14-летнего мальчика.

Их 32-летняя мать уехала, и в течение длительного времени дети оставались одни в доме без отопления. Еду им приносила соседка. Когда детей обнаружили сотрудники соцслужбы, те находились в тяжелом состоянии. Ребятишек срочно госпитализировали.

«Горе-маму неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, оказывали консультативную помощь и давали ей время на исправление ситуации, — рассказали в Беляевском отделе полиции. — Впрочем, никаких сдвигов в сознании женщины, а соответственно, и в жизни ее детей, так и не произошло…»

По предварительной информации, после больницы детей отправят в реабилитационный центр. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Напомним, похожий случай небывалой жестокости матери по отношению к своим маленьким детям произошел в Киеве. Молодая женщина закрыла сына и дочь одних в квартире, подперла дверь, чтобы малыши не могли выйти из комнаты, а сама отправилась к любовнику. О детях она вспомнила только через девять дней.

Жуткий случай произошел также в США, в штате Вайоминг. Там молодая мама бросила своего полугодовалого сына на чердаке в жуткую жару и отправилась в трехдневный загул.

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