Медики рассказали, почему полезнее спать на левом боку

Здоровье

Согласно результатам исследования ученых из Норвежского технологического университета и датских специалистов Национального исследовательского центра, два года следивших за их привычками спать в той или иной позе у группы добровольцев из более тысячи человек, состояние здоровья людей связано с тем, в какой позе они предпочитают спать. Об этом пишет MedicDaily.

В итоге исследователи пришли к выводу, что лучшая поза для сна — на боку.

«Люди, которые предпочитает спать на боку, гораздо лучше восстанавливается. Здоровье у них в целом крепче, чем у тех, кто спит в другой позе», — констатировали ученые.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что спящие на боку женщины дольше живут, так как проводят в положении на боку гораздо больше часов ночного сна, чем мужчины. По мнению исследователей, с этим обстоятельством в том числе связано то, что женщины физически более здоровы и живут дольше, чем сильный пол.

Научные специалисты отмечают, что преимущество сна на левом боку для здоровья связано с ассиметричным расположением органов желудочно-кишечного тракта. В чем именно состоит преимущество такого сна?

Прежде всего, в том, что он полезнее для работы кишечника. В положении на левом боку желудок находится ниже пищевода, что способствует лучшему функционированию ЖКТ, избавляет от изжоги, запоров, синдрома раздраженного кишечника.

Кроме того, лучше для кровотока и мозга. В позе тела на левом боку более активен кровоток, что улучшает движение лимфы, быстрее выводит из организма продукты распада и токсины. Питание мозга за счет снабжения кровью при этом становится более качественным.

Еще одно преимущество — уменьшает храп. Главная угроза для храпунов — апноэ, непроизвольные остановки дыхания во сне, которые при наличии лишнего веса повышают риск ранней смерти. Наблюдения показали, что на левом боку люди храпят меньше.

«Люди с сердечной недостаточностью и те, кто перенес инфаркт — вот та категория пациентов, которым сон на левом боку противопоказан», — отметили специалисты.

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