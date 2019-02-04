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По Одессе снова разгуливает львенок (фото)
В Одессе жильцы престижных многоэтажных комплексов по Французскому бульвару засняли львенка, прогуливающегося по подземному паркингу и окрестностям элитного курортного района. При этом люди отмечают, что хищник «разгуливает, словно он в дикой природе: без поводка».
Львят на улицах города одесситы видят не впервые. Осенью «ФАКТЫ» сообщали о том, что разгуливающим по Одессе видели уже второго львенка. Те «малыши» уже явно подросли. Нынешний львенок, похоже, новый.
Недовольные таким положением вещей люди обеспокоены не только личной безопасностью, но и условиями содержания животного. Высказывая предположение, что львенок — это подарок известного бизнесмена своему сыну, одесситы замечают, что «у богатых — свои причуды, однако от них не должны страдать ни животные, ни люди».
Тем временем под Одессой спасли хищную птицу — канюка. Ее сбила машина у автотрассы Одесса — Измаил. Оказавшийся рядом Евгений отвез раненого канюка в национальный природный парк (НПП) «Тузловские лиманы», где пернатому оказали первую медицинскую помощь.
«Мы сразу пригласили профессионала- ветеринара Анатолия Мошу, — рассказал доктор биологических наук Иван Русев. — Осмотрев канюка обыкновенного, он сказал, что надо ампутировать крыло, поскольку его восстановление невозможно… И разбитое, раздавленное крыло, которое еле держалось, было сразу же ампутировано полностью. Практически выбитый глаз птицы не открывался, но была небольшая надежда, что он восстановится. Птицу поместили в клетку… Спустя пару дней рана от ампутированного крыла зажила. И — о чудо! — птица стала видеть на оба глаза. Но летать она, увы, уже не сможет. Теперь канюку суждено жить рядом с сотрудниками НПП «Тузловские лиманы».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре мужчина бросился в ледяную воду ради спасения собаки.
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