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В Одессе задержаны четверо мужчин, избивших полицейского на Дерибасовской
В Одессе задержаны четверо злоумышленников, которые устроили в одном из баров в центре города драку с охраной, а потом избили полицейского, пытавшегося их утихомирить. Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля, около 23:00, на улице Дерибасовской (по некоторым данным, в баре-кафе «Плющ»).
«К экипажу патрульных полицейских обратились охранники одного из кафе с просьбой в оказании помощи, — сообщили „ФАКТАМ“ в управлении патрульной полиции. — Сотрудники охраны просили помочь прекратить конфликт с нетрезвыми посетителями, которые в заведении устроили драку. Как выяснилось, четверо неизвестных дрались с охранником заведения, не реагировали на замечания и начали оказывать сопротивление работникам патрульной полиции. В результате столкновения один из патрульных полицейских получил телесные повреждения, его госпитализировали». По некоторым данным, у него в том числе закрытая черепно-мозговая травма.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой пенсионерка на иномарке умышленно сбила полицейского.
А в самой Одессе 21 января пьяный водитель с друзьями жестоко избил патрульного.
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