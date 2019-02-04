ЧП в центре Одессы: жильцы десятков домов остались без воды

Происшествия

В Одессе из-за прорыва водопровода затопило дороги и тротуары, прекращено водоснабжение домов. В огромное озеро превратилась улица Люстдорфская дорога (соединяющая центр города с крупными жилыми массивами Черемушки и Таирово). Что называется, ни проехать, ни пройти. В районе 1-й станции названной магистрали из-за большого количества воды (местами по колени) мощный транспортный коллапс. Многие автомобили моментально превратились в амфибии. Выбраться, однако, удается не всем.

«По предварительной информации, произошел прорыв водопровода диаметром 600 мм по адресу Люстдорфская дорога, 17, — сообщили в компании „Инфоксводоканал“. — Ремонтные бригады уже обследовали место аварии и перекрыли водовод. Сейчас подготавливаем материалы, спецтехнику и приступим к ремонту».

Отмечается, что точный характер повреждения смогут определить после соответствующих земельных работ.

Пока же заверили в том, что до утра 5 февраля водоснабжения не будет в жилых домах и учреждениях по улицам Краснова, Шклярука, Люстдорфской дороге и на Адмиральском проспекте. Заметим, что десять дней назад из-за прорыва водопровода в историческом центре Одессы без водоснабжения осталось более 70 многоэтажных зданий.

Горожане задаются резонным вопросом: «Сотни тонн воды, которые утекают „в никуда“, кто будет оплачивать?..»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезной аварии на коллекторе в Бердянске, оставившей без воды тысячи местных жителей.

А в Кривом Роге на днях произошла масштабная авария на теплотрассе. В результате происшествия без отопления остались около 80 тысяч горожан.

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