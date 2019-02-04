- 20:35 В Ровно мощный пожар уничтожил здание ресторана
- 20:32 Моуриньо прилетел в Россию и грохнулся на льду
- 20:29 Из-за порывов труб десятки киевских домов остались без воды
- 20:07 Убьет судоходство: выяснилась еще одна проблема с Крымским мостом
- 20:07 Дело о пожаре в «Виктории»: с подачи Андрея Данилко суд продлил арест спасателям
- 19:32 В Харькове обнаружили десятки свиных туш
- 19:32 Убийство кременчугского бизнесмена: появились шокирующие подробности
- 19:16 Где в Киеве с 5 по 8 февраля можно пройти бесплатную экспресс-диагностику
- 19:12 В ЦИК зарегистрировали рекордное количество кандидатов
- 19:07 Регулярное недосыпание может привести к болезни Альцгеймера
ЧП в центре Одессы: жильцы десятков домов остались без воды
В Одессе из-за прорыва водопровода затопило дороги и тротуары, прекращено водоснабжение домов. В огромное озеро превратилась улица Люстдорфская дорога (соединяющая центр города с крупными жилыми массивами Черемушки и Таирово). Что называется, ни проехать, ни пройти. В районе 1-й станции названной магистрали из-за большого количества воды (местами по колени) мощный транспортный коллапс. Многие автомобили моментально превратились в амфибии. Выбраться, однако, удается не всем.
«По предварительной информации, произошел прорыв водопровода диаметром 600 мм по адресу Люстдорфская дорога, 17, — сообщили в компании „Инфоксводоканал“. — Ремонтные бригады уже обследовали место аварии и перекрыли водовод. Сейчас подготавливаем материалы, спецтехнику и приступим к ремонту».
Отмечается, что точный характер повреждения смогут определить после соответствующих земельных работ.
Пока же заверили в том, что до утра 5 февраля водоснабжения не будет в жилых домах и учреждениях по улицам Краснова, Шклярука, Люстдорфской дороге и на Адмиральском проспекте. Заметим, что десять дней назад из-за прорыва водопровода в историческом центре Одессы без водоснабжения осталось более 70 многоэтажных зданий.
Горожане задаются резонным вопросом: «Сотни тонн воды, которые утекают „в никуда“, кто будет оплачивать?..»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о серьезной аварии на коллекторе в Бердянске, оставившей без воды тысячи местных жителей.
А в Кривом Роге на днях произошла масштабная авария на теплотрассе. В результате происшествия без отопления остались около 80 тысяч горожан.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.
Ветер: 1 м/с Ю-3
Давление: 753 мм